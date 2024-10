Zmiana czasu do likwidacji. Brytyjskie Towarzystwo nie ma wątpliwości

„Zmiana czasu szkodzi i należy ją znieść”. Mają tego dowodzić naukowe dane, które pokazują wpływ przestawienia zegarków. Eksperci z brytyjskiego Towarzystwa BSS podejmują ponownie temat, który mimo wielu lat starań nadal nie ulega zmianie.

Już dziś w nocy czeka nas zmiana czasu. Zmora młodych rodziców, pociągów PKP zmuszonych do godzinnych postojów i radość wszystkich dzieci, które mają „dodatkową” godzinę do zabawy – tak wygląda zazwyczaj jesienna zmiana czasu. Eksperci z British Sleep Society (BSS) w swoim oświadczeniu pokazuje jednak wyraźnie, że zmiana jest dla nas naprawdę szkodliwa.

Tylko czas zimowy?

Brytyjskie Towarzystwo jest profesjonalną organizacją zrzeszającą lekarzy, naukowców i pracowników służby zdrowia zajmujących się zaburzeniami snu. Eksperci nie bawią się w gierki i mówią dosadnie: zmianę czasu należy zlikwidować. Swoje stanowisko opierają na naukowych danych wskazujących na szkodliwość cyklicznego przesuwania czasu względem zegara biologicznego.

Często nie zdajemy sobie sprawy, że wprowadzanie czasu letniego zmienia nasze dzienne harmonogramy, przesuwając je o godzinę do przodu, podczas gdy światło dzienne pozostaje takie samo. Czas letni zmusza nas wszystkich do wstania i pójścia do pracy lub szkoły o godzinę wcześniej, często w ciemności

– wyjaśnia dr Eva Winnebeck z Uniwersytetu w Surrey, cytowana przez portal naukawpolsce.pl

Jak podkreśla Towarzystwo na łamach „Journal of Sleep Research”, światło dzienne jest kluczowym czynnikiem, który poprzez synchronizację zegara biologicznego pomaga w zachowaniu właściwego snu. Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że ten zaś zdecydowanie wpływa na nasze zdrowie. Badacze z BSS przypominają również, że wcześniej inne, związane ze snem towarzystwa naukowe, argumentowały przeciwko zmianom czasu.

Co jednak może być trochę kontrowersyjne, Towarzystwo obstaje przy pozostawieniu na stałe czasu zimowego, ponieważ to daje nam światło słońca o poranku. W przypadku Polski, w okolicach Bożego Narodzenia wschód słońca jest chwilę przed 8. Jeśli zachować czas letni, to słońce „wstawałoby” dopiero tuż przed 9. Za to latem pozostawienie czasu zimowego oznaczałoby wschód słońca tuż po 3. w nocy.

