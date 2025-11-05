Steam Deck z ważną zmianą. Wiele osób na to czekało

Steam Deck to niekwestionowany lider na rynku przenośnych konsol PC, który spopularyzował tego typu rozwiązania i skłonił firmy jak ASUS, MSI czy Lenovo do wydania własnych urządzeń. W przystępnej cenie dostajemy wygodny sprzęt pozwalający grać w tytuły AAA znane z komputerów, bez konieczności ponownego ich zakupu.

Oprócz tego poprawiono błędy z proxy HTTP i wykresem wydajności

Dużą zaletą jest autorski system SteamOS, który mniej obciąża podzespoły i tym samym zapewnia lepszą wydajność oraz dłuższy czas pracy niż Windows 11. A Valve postanowiło ulepszyć go jeszcze bardziej, dodając we wczorajszej aktualizacji beta długo wyczekiwaną funkcjonalność.

Od teraz Steam Deck umożliwia dokończenie wszystkich aktywnych pobrań w trybie niskiego pobory mocy z wyłączonym ekranem, zanim urządzenie przejdzie w stan uśpienia. Funkcja jest domyślnie włączona, gdy konsola jest podłączona do zasilania, a użytkownik może ją dowolnie włączać lub wyłączać w menu Ustawienia -> Zasilanie.

Nowy tryb można wywołać ręcznie - wciskając przycisk zasilania w trakcie pobierania, co wywoła nowe okno dialogowe z pytaniem czy użytkownik chce kontynuować pobieranie przy wyłączonym ekranie. Działa on jednak też automatycznie - po okresie bezczynności system sam go uruchomi.