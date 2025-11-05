Awaria XTB. Polacy bezsilnie patrzą, jak tracą pieniądze

Wiadomości

XTB ma poważną awarię, która dotyka części klientów. Ci nic nie mogą zrobić.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A., znane szerzej jako XTB ma obecnie poważny problem. Otóż użytkownicy zgłaszają, że nie mogą zamknąć pozycji. Tym samym zlecona transakcja wciąż jest aktywna i reaguje na zmiany cen na rynku. Tym samym użytkownicy, którzy właśnie próbowali coś kupić lub sprzedać mogą jedynie bezsilnie patrzeć na to, jak ich zlecenie staje się coraz mniej opłacalne lub przeciwnie - jak zyskują, chociaż to akurat rzadszy przypadek. 

XTB ma awarię

Wielu użytkowników na nieoficjalnej grupie Facebook pod nazwą XTB POLSKA - akcje, ETF, inwestycje, kryptowaluty podkreśla, że XTB jest świadome problemu. Jak napisał Anonimowy Uczestnik:

Z tego co się dowiedziałem na infolinii nie tylko u mnie jest ten problem więc ciekawe czy ktoś z was ma lub miał taki problem? Aktualnie nic nie mogą z tym zrobić 🤯 Podobno będzie można złożyć reklamację ale jak to będzie wyglądać? Nie wiadomo.

Wiele osób poniżej potwierdza jego słowa. Sama awaria rozpoczęła się po godzinie 16. Warto tu podkreślić, że problem ma nie dotyczyć wszystkich użytkowników platformy, a jedynie części z nich. Poprosiliśmy XTB o komentarz w tej sprawie.

Aktualizacja:

XTB umieściło na swojej stronie następujący komunikat:

Obserwujemy przejściowe problemy z funkcjonowaniem naszej platformy inwestycyjnej. Pracujemy nad jak najszybszym przywróceniem pełnej funkcjonalności systemu. Będziemy informować o postępach tych prac na bieżąco. Bardzo przepraszamy za niedogodności.

Wciąż jednak nie wiadomo, co ze stratami osób, które zostały dotknięte problemem. 

 

