Amazon pozywa Perplexity. Poszło o ułatwianie zakupów online

Amazon pozwał Perplexity AI, zarzucając firmie nielegalny dostęp do kont klientów i ukrywanie automatycznej aktywności pod pozorem "ludzkiego przeglądania". Spór dotyczy funkcji zakupowej, która umożliwia sztucznej inteligencji samodzielne składanie zamówień w imieniu użytkowników.

Powód wydaje się oczywisty - Amazon boi się konkurencji

Pozew złożono w sądzie federalnym w Kalifornii. Amazon twierdzi, że Perplexity, za pośrednictwem przeglądarki Comet i zintegrowanego agenta AI, potajemnie logował się na konta klientów giganta e-commerce i prowadził działania zagrażające bezpieczeństwu danych. Firma utrzymuje, że zignorowano ich wielokrotne prośby o zaprzestanie takich praktyk.

Perplexity, jeden z najszybciej rozwijających się startupów w branży sztucznej inteligencji, odrzuca zarzuty. Wcześniej twierdził, że Amazon nadużywa swojej dominującej pozycji rynkowej, by ograniczyć konkurencję. Żądanie zablokowania agenta Comet AI postrzegane jest jako próba tłumienia innowacji i ograniczania wyboru użytkowników.

Amazon argumentuje, że działalność Comet AI utrudnia zapewnienie użytkownikom spersonalizowanych rekomendacji, które są kluczowym elementem ekosystemu sprzedażowego. Według koncernu aplikacje firm trzecich powinny działać w sposób otwarty i respektować decyzje przedsiębiorstw dotyczące udziału w tego typu integracjach.