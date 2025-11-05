Tech

Amazon pozywa Perplexity. Poszło o ułatwianie zakupów online

Gigant na rynku e-commerce przechodzi do działania. Mogą na tym ucierpieć użytkownicy, którzy porzucają tradycyjne przeglądarki internetowe.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 05 LIS 2025
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Amazon pozywa Perplexity. Poszło o ułatwianie zakupów online

Amazon pozwał Perplexity AI, zarzucając firmie nielegalny dostęp do kont klientów i ukrywanie automatycznej aktywności pod pozorem "ludzkiego przeglądania". Spór dotyczy funkcji zakupowej, która umożliwia sztucznej inteligencji samodzielne składanie zamówień w imieniu użytkowników.

Dalsza część tekstu pod wideo

Powód wydaje się oczywisty - Amazon boi się konkurencji

Pozew złożono w sądzie federalnym w Kalifornii. Amazon twierdzi, że Perplexity, za pośrednictwem przeglądarki Comet i zintegrowanego agenta AI, potajemnie logował się na konta klientów giganta e-commerce i prowadził działania zagrażające bezpieczeństwu danych. Firma utrzymuje, że zignorowano ich wielokrotne prośby o zaprzestanie takich praktyk.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Komputer QOOBE II AP1215U i3-1215U 16GB RAM 512GB SSD Wi-Fi Windows 11 Professional
Komputer QOOBE II AP1215U i3-1215U 16GB RAM 512GB SSD Wi-Fi Windows 11 Professional
0 zł
1499.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1499.99 zł
Komputer GEEKOM IT12 i7-1280P 32GB RAM 1TB SSD Wi-Fi Windows 11 Professional
Komputer GEEKOM IT12 i7-1280P 32GB RAM 1TB SSD Wi-Fi Windows 11 Professional
0 zł
2639 zł - najniższa cena
Kup teraz 2639 zł
Komputer GEEKOM A8 Max R7-8745HS 32GB RAM 1TB SSD Wi-Fi Windows 11 Professional
Komputer GEEKOM A8 Max R7-8745HS 32GB RAM 1TB SSD Wi-Fi Windows 11 Professional
0 zł
2729 zł - najniższa cena
Kup teraz 2729 zł
Advertisement

Perplexity, jeden z najszybciej rozwijających się startupów w branży sztucznej inteligencji, odrzuca zarzuty. Wcześniej twierdził, że Amazon nadużywa swojej dominującej pozycji rynkowej, by ograniczyć konkurencję. Żądanie zablokowania agenta Comet AI postrzegane jest jako próba tłumienia innowacji i ograniczania wyboru użytkowników.

Amazon argumentuje, że działalność Comet AI utrudnia zapewnienie użytkownikom spersonalizowanych rekomendacji, które są kluczowym elementem ekosystemu sprzedażowego. Według koncernu aplikacje firm trzecich powinny działać w sposób otwarty i respektować decyzje przedsiębiorstw dotyczące udziału w tego typu integracjach.

W rzeczywistości może być to jednak obawa o konkurencję. Amazon prowadzi aktywne działania w temacie sztucznej inteligencji, również tej związanej z zakupami. Mowa m.in. o asystencie AI nazwanym "Rufus", którego celem jest pomoc w rekomendacjach (na których firma dodatkowo zarabia) i zarządzaniu koszykiem.

Image
telepolis
AI amazon pozew sztuczna inteligencja zakupy online perplexity Comet
Zródła zdjęć: Shutterstock / miss.cabul
Źródła tekstu: Reuters, oprac. własne