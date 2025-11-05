Telewizja i VoD

Masz HBO Max w Vectrze? Teraz dokupisz sport i TV na żywo

Vectra wprowadza nowość dla swoich klientów. To pakiet dodatkowy w usłudze HBO Max. Znajdą się w nim kanały telewizyjne na żywo i transmisje sportowe.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 17:45
0
Vectra jest pierwsza w Polsce

Vectra jako pierwszy operator w Polsce uruchamia pakiet "Kanały TV i Sport" w HBO Max. To nowa opcja dla klientów operatora, którzy korzystają z tej platformy streamingowej. Dzięki niej zyskują dostęp do transmisji na żywo i kanałów telewizyjnych na różnych urządzeniach – od smartfonu po telewizor.

Nowy pakiet jest dodatkowo płatny. Kosztuje 20 zł miesięcznie. Vectra podkreśla jednak elastyczność subskrypcji. Można ją włączyć lub wyłączyć w dowolnym momencie. Nie ma tu długoterminowych zobowiązań. To wygodne rozwiązanie, jeśli ktoś chce obejrzeć tylko konkretny turniej lub zawody sportowe.

Słuchamy naszych klientów i wiemy, jak ważny jest dla nich łatwy dostęp do ulubionych treści – zwłaszcza sportu na żywo. Dlatego cieszymy się, że jako pierwszy operator w Polsce możemy zaoferować im pakiet „Kanały TV i Sport” w HBO Max, a nasza oferta sportowa jest jeszcze bogatsza i lepiej dopasowana do potrzeb kibiców.

Krzysztof Sokolik, CMO, Vectra

 

Cieszymy się, że dzięki współpracy z Vectrą nasza oferta trafi do jeszcze większej liczby użytkowników w Polsce. Pakiet „Kanały TV i Sport” to naturalne rozszerzenie platformy HBO Max, które łączy rozrywkę premium z emocjami sportowych transmisji na żywo oraz szeroką gamą kanałów telewizyjnych. Jesteśmy przekonani, że ta kombinacja – od jakościowych produkcji filmowych i serialowych, przez najważniejsze wydarzenia sportowe, po kanały informacyjne i rozrywkowe – zapewni naszym widzom atrakcyjną i kompleksową ofertę.

Dorota Żurkowska, GSVP – Revenue, TVN Warner Bros. Discovery

Co dostajemy za 20 zł?

Najważniejszym elementem pakietu jest sport. Oferta obejmuje między innymi wybrane mecze NBA oraz turnieje tenisowe Wielkiego Szlema. Fani sportów zimowych zobaczą Puchar Świata w skokach narciarskich, narciarstwo alpejskie i biegi narciarskie. W przyszłości pojawią się też transmisje z Igrzysk Olimpijskich Milano-Cortina 2026. Coś dla siebie znajdą też fani kolarstwa (w tym Tour de France i Tour de Pologne) oraz snookera (World Snooker Tour).

Nowy pakiet to jednak nie tylko sport. To również dostęp do 25 kanałów telewizyjnych na żywo. Na liście znajdziemy stacje informacyjne, takie jak TVN24, TVN24 BiS oraz CNN. Dostępne będą też kanały sportowe Eurosport 1 i Eurosport 2. Ofertę uzupełniają popularne stacje tematyczne: TVN Style, TVN Turbo, Discovery Channel, TLC, Animal Planet, Cartoon Network, Warner TV czy HGTV.

Dodatkowy pakiet "Kanały TV i Sport" działa we wszystkich wariantach planu HBO Max. Treści można oglądać na dwóch urządzeniach jednocześnie.

Nie masz HBO Max? Vectra ma propozycję

Osoby, które nie mają jeszcze HBO Max w Vectrze, mogą skorzystać z kilku opcji. Pakiet Standardowy (bez reklam) kosztuje 39,99 zł miesięcznie bez długich umów. Dostępna jest też oferta ze zobowiązaniem na 23 miesiące w tej samej cenie (39,99 zł/mies.), ale z trzema pierwszymi miesiącami bez opłat.

Image
telepolis
Zródła zdjęć: Vectra
Źródła tekstu: Vectra