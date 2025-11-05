Wiadomości

Orange chce, żebyście czytali uszami. Daje 60 dni za darmo

Orange ruszył z nową promocją dla klientów korzystających z aplikacji Mój Orange. Zaglądając do niej, można otrzymać dostęp do biblioteki audiobooków na 60 dni za darmo, a do tego 60 dni subskrypcji ze zniżką 25%. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 17:06
2
Orange ogłosił jesienną promocję, dzięki której można wypróbować serwis BookBeat przez 60 dni za darmo. W tym czasie użytkownik zyska bezpłatne 40 godz. słuchania lub czytania i dostęp do całego katalogu audio- i e-booków. Komu oferta serwisu się spodoba, będzie mógł kontynuować swoją subskrypcję z 25-procentową zniżką przez kolejne 60 dni.

BookBeat to intuicyjna aplikacja z audiobookami, w której znajdziesz ponad milion książek w różnych językach. Chcesz czytać więcej, ale brak Ci czasu? A może potrzebujesz inspiracji czytelniczych i łatwego dostępu do książek? Jedziesz na wakacje, ale nie wiesz, jakie książki zabrać? Wszyscy mamy te problemy – dlatego właśnie polecamy „czytanie uszami”

– tak Orange zachęca do udziału w akcji.

Zasady promocji są proste. Trzeba wejść do aplikacji „Mój Orange” i w zakładce „Dla Ciebie” odebrać przygotowany voucher. Kod jest ważny do 30 listopada 2025 r., ale niestety przeznaczony jest wyłącznie dla nowych użytkowników BookBeat. Kto już korzystał z podobnej okazji w przeszłości, tym razem się nie załapie.

Aby skorzystać z darmowego okresu próbnego w BookBeat, użytkownik musi dodać metodę płatności i wybrać abonament, z którego chce korzystać po upływie darmowego okresu próbnego. Z subskrypcji można zrezygnować w każdej chwili.

Jak skorzystać z kodu?

  • Wejdź na stronę BookBeat i wprowadź otrzymany kod.
  • Załóż konto w BookBeat: uzupełnij dane w formularzu rejestracyjnym i zaakceptuj regulamin.
  • Wybierz abonament, z którego chcesz skorzystać po zakończeniu darmowego okresu próbnego, i podaj dane karty płatniczej.
  • Ściągnij aplikację BookBeat na swój telefon lub tablet. Znajdziesz ją w Google Play i App Store.

I to wszystko, można już rozpocząć słuchanie swoich ulubionych audioboοokόw.

Jeśli użytkownik nie zrezygnuje z subskrypcji przed upływem 60 darmowych dni, subskrypcja będzie automatycznie kontynuowana. Przez pierwsze dwa okresy rozliczeniowe (2 x 30 dni) użytkownik zapłaci 25% mniej od ceny wybranego przy rejestracji abonamentu. Potem obowiązuje regularna cena.

