Tech

To już koniec. Google i Epic dochodzą do porozumienia

Google i Epic w końcu się dogadały, chociaż można powiedzieć, że to ten drugi osiągnął najwięcej.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 19:52
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
To już koniec. Google i Epic dochodzą do porozumienia

Zacznijmy jednak od początku, a ten miał miejsce w 2020 roku. Wtedy do Epic Games pozwało Google, zarzucając gigantowi monopol na dystrybucję aplikacji i płatności w systemie Android. Z jednej strony Epic twierdził, że Google zmusza twórców aplikacji do przestrzegania rygorystycznych zasad Google Play i oddawania dużej prowizji za wszystkie płatności w aplikacji. Z drugiej Google broniło się tym, że na Androidzie każdy może stworzyć własny sklep z aplikacjami.

Dalsza część tekstu pod wideo

Ugoda Epic i Google

Google przegrało w sądzie, więc jak nietrudno zgadnąć, gigant złożył apelację. Tą jednak przegrał w lipcu bieżącego roku. Co więcej, kolejne odwołanie się od wyroku zostało odrzucone. I chociaż nie mamy oficjalnego potwierdzenia, to najprawdopodobniej tutaj Google udało się do Epic Games w celu ustalenia ugody. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Doniczka KETER 231358 Brązowy
Doniczka KETER 231358 Brązowy
0 zł
359.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 359.99 zł
Kabel USB - USB-C BASEUS Habitat 100 W 1m Różowy
Kabel USB - USB-C BASEUS Habitat 100 W 1m Różowy
0 zł
21.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 21.99 zł
Maskotka SIMBA Chi Chi Love Baby Boo 105893500026
Maskotka SIMBA Chi Chi Love Baby Boo 105893500026
0 zł
181.86 zł - najniższa cena
Kup teraz 181.86 zł
Advertisement

W jej ramach twórcy aplikacji będą mogli korzystać z alternatywnych systemów płatności — zarówno wewnątrz, jak i przez zewnętrzne linki. Spadną także prowizje dla deweloperów. Tu mowa o 9% lub 20%. Obecnie mamy progi wynoszące 15% i 30%.

Dodatkowo instalacja zewnętrznych sklepów z aplikacjami ma być znacznie prostsza. Google też nie może wymuszać, ani zachęcać producentów, aby nie instalowali oni alternatywnych sklepów na swoich urządzeniach. To wszystko ma przełożyć się na wyższy poziom konkurencyjności na platformie Android. 

Image
telepolis
Google epic
Zródła zdjęć: Epic
Źródła tekstu: Engadget