To już koniec. Google i Epic dochodzą do porozumienia

Zacznijmy jednak od początku, a ten miał miejsce w 2020 roku. Wtedy do Epic Games pozwało Google, zarzucając gigantowi monopol na dystrybucję aplikacji i płatności w systemie Android. Z jednej strony Epic twierdził, że Google zmusza twórców aplikacji do przestrzegania rygorystycznych zasad Google Play i oddawania dużej prowizji za wszystkie płatności w aplikacji. Z drugiej Google broniło się tym, że na Androidzie każdy może stworzyć własny sklep z aplikacjami.

Ugoda Epic i Google

Google przegrało w sądzie, więc jak nietrudno zgadnąć, gigant złożył apelację. Tą jednak przegrał w lipcu bieżącego roku. Co więcej, kolejne odwołanie się od wyroku zostało odrzucone. I chociaż nie mamy oficjalnego potwierdzenia, to najprawdopodobniej tutaj Google udało się do Epic Games w celu ustalenia ugody.

W jej ramach twórcy aplikacji będą mogli korzystać z alternatywnych systemów płatności — zarówno wewnątrz, jak i przez zewnętrzne linki. Spadną także prowizje dla deweloperów. Tu mowa o 9% lub 20%. Obecnie mamy progi wynoszące 15% i 30%.