Alior Bank skończył z promocjami dla Ukraińców. Taka moda

Oferty dla Ukraińców nie powstały z dobroci serca, tylko na polecenie KNF-u

Warto przypomnieć, że to Komisja Nadzoru Finansowego wezwała banki do stworzenia specjalnych ofert dla uchodźców z Ukrainy. Po trzech latach banki zaczynają się jednak wycofywać ze specjalnego traktowania osób o pochodzeniu ukraińskim.

Tak jak teraz zrobił to Alior Bank, tak z podobnych ofert zdążyły wcześniej już wycofać się Santander czy VeloBank, a zapytany o takie plany przez Cashless największy polski bank, czyli PKO Bank Polski utrzymuje, że utrzyma specjalne oferty jeszcze przynajmniej do stycznia.

Koniec Przelewów bez opłat i wygaszanie Konta dobrego dla Ciebie

Chyba najbardziej dotkliwą zmianą okazać się może zakończenie promocji Przelewy bez opłat i przerzucenie Ukraińców na standardową tabelę opłat i prowizji.

Zakończenie dostępności promocji Konto dobre dla Ciebie dotyczy, póki co nowych klientów banku — nie można jej już aktywować, natomiast osoby do tej pory z niej korzystające, utrzymują prawa do preferencyjnych warunków.