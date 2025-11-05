Konta

Alior Bank skończył z promocjami dla Ukraińców. Taka moda

29 października Alior Bank wycofał się z dwóch promocji dedykowanych obywatelom Ukrainy. Instytucja nie wyjaśnia powodów swojej decyzji.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 11:43
0
Oferty dla Ukraińców nie powstały z dobroci serca, tylko na polecenie KNF-u

Warto przypomnieć, że to Komisja Nadzoru Finansowego wezwała banki do stworzenia specjalnych ofert dla uchodźców z Ukrainy. Po trzech latach banki zaczynają się jednak wycofywać ze specjalnego traktowania osób o pochodzeniu ukraińskim. 

Tak jak teraz zrobił to Alior Bank, tak z podobnych ofert zdążyły wcześniej już wycofać się Santander czy VeloBank, a zapytany o takie plany przez Cashless największy polski bank, czyli PKO Bank Polski utrzymuje, że utrzyma specjalne oferty jeszcze przynajmniej do stycznia.

Koniec Przelewów bez opłat i wygaszanie Konta dobrego dla Ciebie

Chyba najbardziej dotkliwą zmianą okazać się może zakończenie promocji Przelewy bez opłat i przerzucenie Ukraińców na standardową tabelę opłat i prowizji.

Zakończenie dostępności promocji Konto dobre dla Ciebie dotyczy, póki co nowych klientów banku — nie można jej już aktywować, natomiast osoby do tej pory z niej korzystające, utrzymują prawa do preferencyjnych warunków.

Nadal w Allior Banku dostępne są jednak inne udogodnienia dla obywateli Ukrainy, w tym ułatwiony proces otwierania konta, tłumaczenie aplikacji mobilnej i strony internetowej na język ukraiński oraz specjalne warunki w Kantorze Walutowym.

Image
