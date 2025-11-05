Mac Pro dla ubogich. Cooler Master pokazał obudowę QUBE 540

Komputery Apple projektowane jako stacje robocze, czyli seria Mac Pro, od dawna wyróżniają się obudową, którą wiele osób przyrównuje do tarki do sera. Oczywiście nie każdy chce wydawać kilkadziesiąt tysięcy złotych. I tutaj z pomocą przychodzą Tajwańczycy.

Producent dorzuca akcesoria do wydrukowania na drukarce 3D

Cooler Master QUBE 540 to obudowa o wymiarach 425 x 225 x 425 mm, wykonana ze stali i hartowanego szkła. W jej wnętrzu zmieścimy płyty główne w formacie E-ATX, ATX, Micro ATX i Mini ITX; chłodzenia procesora o wysokości do 172 milimetrów i karty graficzne o długości 415 milimetrów. Dla nośników danych przewidziano jedno miejsce 3,5" oraz dwa 2,5".

Pod względem wentylacji wejdzie tutaj do dziesięciu wentylatorów. Dwa 140- lub trzy 120-milimetrowe na przodzie, górze i dole oraz jeden mniejszy z tyłu (już fabrycznie zamontowany). W przypadku chłodzenia cieczą mowa maksymalnie o radiatorach 360-milimetrowych.

Panel I/O znalazł się z przodu i jest ruchomy. Gości on dwa USB 3.2 Gen 1 typu A, jedno USB 3.2 Gen 2x2, włącznik oraz port słuchawkowy.

Cooler Master QUBE 540 stawia na personalizację - otwory w obudowie nie tylko odpowiadają za cyrkulację powietrza, ale pozwalają również na modyfikacje. Oprócz zmiany pozycji uchwytów czy nóżek, Tajwańczycy udostępniają również akcesoria do druku 3D jak uchwyt na słuchawki. Trwa też konkurs na najlepszy projekt od użytkowników.