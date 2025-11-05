Niepozorny serial kryminalny, oparty na faktach. Może uratować weekend

W Polsce jest nadal w zestawieniu najchętniej oglądanych seriali (10). W momencie pisania tego materiału, na miejscu 1. jest serial "Wszystko dozwolone" (All's Fair) z Kim Kardashian w roli głównej, a na drugim - "Genialna Morgan 2".

Dalsza część tekstu pod wideo

"Murdaugh: Śmierć w rodzinie" - serial na bazie podcastu

"Murdaugh: Śmierć w rodzinie" to thriller inspirowany popularnym w Stanach Zjednoczonych, podcastem zatytułowanym "Murdaugh Murders Podcast". To serial kryminalny, oparty na faktach, który opowiada historię Alexa Mourdaugha, oskarżonego o zamordowanie swojej żony Maggie i syna Paula w czerwcu 2021 roku. Nikt się nie spodziewał, że ta niepozorna na pierwszy rzut oka produkcja, stanie się globalnym hitem. Ten serial kryminalny blisko dwa tygodnie znajdował się na 1. miejscu listy najchętniej oglądanych produkcji na platformie Disney+.

Disney+ w dniu premiery (15 października) wypuścił aż trzy odcinki naraz, a dziś, czyli 5 listopada na platformie zagościł odcinek szósty. Cały sezon liczy sobie 8 odcinków, z których każdy kolejny ma swoją premierę we środę.

"Murdaugh: Śmierć w rodzinie" - historia upadku

Serial skupia się na losach dwójki bohaterów - Maggie i Alexa, którzy wywodzą się z wpływowej rodziny prawniczej z Karoliny Południowej. Z racji pochodzenia, nie są im obce żadne luksusy. Jednak zdarza się coś, co wywraca ich uporządkowane życie na próbę. Tragiczny wypadek na łodzi, w który zamieszany jest ich syn Paul, raz na zawsze odmienia ich losy, a na jaw wychodzą głęboko skrywane tajemnice rodzinne.