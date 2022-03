Więcej częstotliwości dla 5G. Pierwszy etap procesu refarmingu zakończony

W nocy z 27 na 28 marca dokonał się pierwszy z czterech etapów projektu refarmingu pasma 700 MHz na potrzeby 5G. Emitel przeprowadził zmianę częstotliwości i standardu nadawania programów naziemnej telewizji cyfrowej na trzech multipleksach.

Nocne zmiany, przeprowadzone przez Emitel, objęły rejon Sudetów i Dolnego Śląska oraz województwa lubuskiego. Dzięki tej operacji zwolnione zostały częstotliwości na potrzeby telefonii piątej generacji. Zmiana częstotliwości i standardu nadawania programów dotyczyła emisji multipleksów MUX1, MUX2, oraz multipleksu MUX4.

Zmianie nie podlegała emisja programów MUX3, który zgodnie z decyzją UKE będzie mógł nadawać w standardzie DVB-T do końca 2023 roku. Z czego to wynika i z czym się to wiąże, podaliśmy w tej informacji.

Nie zmieniły się również parametry emisji MUX8, który nadawany jest w paśmie VHF i nie jest przedmiotem refarmingu.

Kolejne etapy przeprowadzone zostaną 25 kwietnia, 23 maja i 27 czerwca.

Wczoraj w późnych godzinach nocnych dokonaliśmy zmian w ramach 1. etapu refarmingu. Wszystkie zadania zostały wykonane z powodzeniem. Zmiana częstotliwości nadawania nie powinna oznaczać większych trudności dla widzów. Kierunki emisji programów z obiektów nadawczych Emitel nie zmieniają się, a więc nie ma potrzeby regulacji ani wymiany anten odbiorczych. W większości przypadków telewizor samoczynnie zaktualizuje listę programów. W przypadku niektórych odbiorników może być konieczne ręczne wyszukanie kanałów w telewizorze

– powiedział Jerzy Godek, Członek Zarządu Emitel S.A.



Widzowie, których dotyczyły zmiany w standardzie nadawania z DVB-T na DVB-T2, nie muszą dokonywać żadnych korekt ustawień anten odbiorczych.

Po przeprowadzeniu zmian znaczna część odbiorników telewizyjnych lub dekoderów powinna samoczynnie zaktualizować listę programów telewizyjnych.

W przypadku niektórych modeli odbiorników może być konieczne ponowne wyszukanie kanałów z pomocą pilota zdalnego sterowania. Widzowie posiadający starsze odbiorniki, niekompatybilne ze standardem DVB-T2/HEVC, aby móc odbierać sygnał Naziemnej Telewizji Cyfrowej zmuszeni będą do zakupu dekodera lub wymiany odbiornika TV

Refarming pasma 700 MHz to operacja przeniesienia multipleksów telewizji naziemnej z częstotliwości 694–790 MHz do niższego zakresu 470–694 MHz. Ma to związek z koniecznością zwolnienia pasma 700 MHz przez kraje Unii Europejskiej na potrzeby usług 5G świadczonych przez operatorów komórkowych.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Emitel

Źródło tekstu: Emitel