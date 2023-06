Vivo się żegno - Telemix odc. 10

To koniec. Vivo oficjalnie opuszcza Polskę. Ale czy za tym odejściem mogą stać kolejne? I co może mieć na nie wpływ? O tym opowiemy w najnowszym TeleMIX-ie! Opowiemy Wam też czy warto kupić peceta mniejszego niż masło i po co Chinom wielki wykop o głębokości 10 kilometrów.

Odejście Vivo z Polski przebiło pod względem siły rażenia nawet nowinki Apple z ostatniego WWDC. Tym bardziej, że za tą wiadomością stały plotki o wyprowadzkach kolejnych producentów telefonów. Ale i firma z nadgryzionym jabłkiem także zapewniła sporo emocji. Wszystko przez wyczekiwane od dawna gogle do rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości.

"Hey, Siri" do zmiany

Gogle znalazły zarówno swoich fanów, ale też i krytyków. Co może się w nich nie podobać poza specyficznym stylem nurka? Zajrzyjcie do Telemixa i sami się przekonajcie. Dajcie też znać co Wy o nich myślicie! W komentarzach możecie też napisać co sądzicie o zmianie popularnego zawołania "Hey, Siri". Apple uznało, że czas na zmiany. Czy na lepsze?

Ale miniony tydzień to nie tylko nowości od Apple. Pojawiły się też zapowiedzi między innymi od Samsunga. My natomiast sprawdzaliśmy dla Was peceta mniejszego niż masło i hulajnogę elektryczną od Xiaomi. Warto dla tej drugiej porzucić auto? Czego się czasem nie robi dla dodatkowych oszczędności. Albo zarobku.

TikTok na przykład wprowadza treści premium, które będą dostępne za specjalną opłatą. To się może skończyć na dwa sposoby - albo serwis rzeczywiście przyciągnie w ten sposób nowych twórców, albo straci część dotychczasowych użytkowników.

