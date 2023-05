Sensacja na Marsie. Znaleziono niedźwiedzia? Wyjaśniamy

"Czerwona Planeta" od lat budzi ogromne emocje. Kto z nas nie chciałby się tam wybrać? Jeśli i Wy mieliście takie marzenie, właśnie je spełniamy! Zapnijcie pasy, pożegnajcie się z rodziną i ruszamy w lot!

Na szczęście to lot, który można wykonać z każdego miejsca na Ziemi, w którym macie dostęp do Telepolis.pl. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie najważniejszych i najciekawszych informacji na temat Marsa. Znacie je wszystkie?

Mars życzy nam smacznej kawusi

Czy wiecie jak nazywa się prawdopodobnie najwyższa góra w Układzie Słonecznym? A może znacie piosenkę, której nie znoszą Marsjanie? Po czym można poznać kiedy "Czerwona Planeta" życzy nam smacznej kawusi, co tam porabia od lat Elvis i skąd na Marsie niedźwiedź?

Jeśli na choć jedno z tych pytań odpowiedzieliście przecząco, koniecznie zerknijcie na nasz materiał wideo, który znajdziecie poniżej. Znajdziecie tam także odpowiedź na pytania związane z charakterystyczną barwą tej planety, liczbą aktualnie prowadzonych misji kosmicznych i specyficznej pogody.

To jednak nie wszystkie tajemnice, które skrywa dla nas Czerwona Planeta. Chętni na kolejny lot po więcej takich ciekawostek? Zapisy na następną taką wycieczkę w sekcji komentarzy.

Źródło zdjęć: Shutterstock