Kielce lepsze niż Mars. Więcej łazików nie znajdziesz

Europejskie zawody łazików cieszą się największą popularnością od lat. Tym razem w zmaganiach weźmie udział aż 88 uniwersyteckich drużyn z pięciu kontynentów.

Mogłoby się wydawać, że najwięcej łazików kosmicznych będzie znajdowało się na Księżycu lub na Marsie, lecz nie jest to prawda. Już we wrześniu największe stężenie technologii pojazdów kosmicznych będziemy mogli zaobserwować nigdzie indziej, jak w Kielcach. Bowiem to właśnie tam odbywają się zawody European Rover Challenge.

ERC 2023: Aż 88 drużyn z pięciu kontynentów

Europejskie zawody łazików stają się coraz bardziej prestiżowe, o czym świadczy liczba zgłoszeń. W zeszłym roku udział w zmaganiach wzięło 30 drużyn z 10 krajów. Teraz skala wydarzenia będzie o wiele większa, gdyż w rywalizacji pojawi się 88 drużyn z pięciu kontynentów. 54 pojawi się osobiście, a 34 wezmą udział w zmaganiach na odległość.

Wśród drużyn najwięcej będzie powiązanych z europejskimi uniwersytetami. W zmaganiach wezmą udział aż 54 zespoły ze Starego Kontynentu. Dużym zaskoczeniem może być tak liczna reprezentacja z Azji, gdyż pojawi się aż 30 zespołów z tamtego regionu. Pojawią się również 5 drużyn z Ameryki Północnej, 3 z Afryki oraz 2 z Ameryki Południowej.

Takie zagęszczenie łazików sprawia, że ciężko jest wytypować faworyta, gdyż każdy może okazać się czarnym koniem zawodów. Warto jednak mieć na oku zespół AGH Space System. Krakowscy studenci Akademii Górniczo-Hutniczej są zwycięzcami zeszłorocznej edycji ERC oraz udało im się zatriumfować na IRC 2023 organizowanym w Sydney.

Nie bez wpływu na decyzję zespołów robotycznych pozostaje fakt, że od bieżącego roku w ramach ERC wdrożony zostanie proces certyfikacji prowadzonej przez specjalistów z branży kosmicznej. Dzięki temu każdy z członków startującego zespołu będzie mógł otrzymać dokument poświadczający jego wiedzę i doświadczenie. Podobnie jak inne certyfikaty z branży kosmicznej, dokument ERC stanie się formalnym potwierdzeniem merytorycznego wkładu uczestnika w budowę łazika, a także jego zaangażowania w projekt. W związku z tym pozycja młodych inżynierów znacznie wzmocni się na rynku przemysłu kosmicznego.

Tegoroczna edycja #ERC2023 zagości ponownie na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach, w dniach 15-17 września. Na najbardziej wyczekiwanym kosmiczno-robotycznym wydarzeniu roku, oprócz konkurencji opartych na prawdziwych misjach Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) i NASA, znajdziemy także strefę inspiracji wypełnioną atrakcjami dla pasjonatów kosmosu, robotyki i nauki.

