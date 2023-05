Oszałamiający Titanic. Odkryto nieznane dotąd sekrety

Ponad 100 lat po tragicznym, dziewiczym rejsie na Północnym Atlantyku, Titanic wciąż pozostaje zagadką i obiektem zainteresowań wielu ludzi. W wyniku zderzenie się statku płynącego z Southampton do Nowego Jorku z górą lodową, śmierć poniosło ponad 1500 osób. Zginęli pasażerowie oraz większość członków załogi, przeżyło tylko 730 osób.

Wiele wyjaśnień na temat przyczyn zatonięcia statku było przez wiele lat jedynie spekulacjami. Dokładna przyczyna katastrofy owiana była tajemnicą, co skutkowało powstawaniem teorii spiskowych, wskazujących na przykład na celowe zatopienie w celu uzyskania odszkodowania. Najważniejszy dowód, mogący jednoznacznie wyjaśnić co stało się w nocy z 14 na 15 kwietnia, spoczywa bowiem na dnie oceanu na głębokości 3800 metrów.

Wielu naukowców badało Titanica od czasu odnalezienia wraku w 1985 roku. Obserwacje prowadzono za pomocą łodzi podwodnych oraz kamer, które utrwalały na fotografiach elementy wraku z bliskiej odległości. Na efektach ich pracy, występują jednak zakłócenia spowodowane wszechobecną wodą oraz defekty pojawiające się z powodu małej ilości światła w tym miejscu.

W rozwiązaniu zagadek dotyczących statku pomóc mogą jednak nowe zdjęcie Titanica. Nie jest to jednak zwykła fotografia wykonana na dnie oceanu, podobna do poprzednio wykonanych dokumentacji. Firma zajmująca się tworzeniem map głębinowych Magellan Ltd i dom produkcyjny Atlantic Productions udostępniły bowiem nowe trójwymiarowe obrazowanie wraku.

Atlantic Productions is delighted to be the media partner on Magellan’s groundbreaking project to scan the Titanic and create a digital twin. The experts will now be able to start an investigation into what exactly happened on the night the Titanic sank.https://t.co/BFwRQmjrHh pic.twitter.com/a97sovWnHf