Fenomen pod Krakowem. Wykopano szkielet sprzed 7 tys. lat

Podczas prac na rynku w Słomnikach w województwie małopolskim natrafiono na doskonale zachowany szkielet człowieka. Okazuje się, że ma on około 7 tysięcy lat.

Już od jakiegoś czasu trwają prace rewitalizacyjne dotyczące rynku w Słomnikach, miejscowości znajdującej się w niewielkiej odległości od Krakowa. Projekt uzyskał pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, lecz konieczny jest stały nadzór archeologiczny. Jak się okazuje, decyzja była słuszna, gdyż na przełomie kwietnie i maja odnaleziono doskonale zachowany szkielet i charakterystyczną ceramikę.

Szkielet sprzed 7 tysięcy lat tuż pod Krakowem

Według ekspertów odnaleziony szkielet był jednym z pierwszych rolników, którzy osiedli na tej Ziemi. Pochodził z ludu, który przybył z Bałkanów, a wcześniej zamieszkiwał Azję Mniejszą. Wzory na odnalezionym fragmencie ceramiki wskazują, że był przedstawicielem neolitycznej kultury ceramiki wstęgowej rytej.

Znaleziony szkielet ma około 7 tysięcy lat i został ułożony z kolanami przyciągniętymi w stronę klatki piersiowej tzw. pozycji embrionalnej. Jak wskazuje Paweł Micyk, miało to związek z ówczesnymi praktykami religijnymi. Chodziło o to, by człowiek powrócił do Ziemi w taki sposób, jak na nią przyszedł, co podkreśla cykl życia.

Istnieje również mocne podejrzenie, że jest to tylko jedna z wielu rozkopanych mogił, a pod rynkiem w Słomnikach może znajdować się cały neolityczny cmentarz. Znaleziony szkielet zostanie poddany ekspertyzie antropologicznej, która pokaże, jakiej płci był zmarły i w jakim wieku dokonał swojego żywota. Może uda się również określić, na jakie choroby cierpiał na przestrzeni swojego życia.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Łukasz Szarek, Paweł Micyk

Źródło tekstu: Live Science