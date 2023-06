ECS Liva Q3D, czyli komputer mniejszy niż kostka masła (Test)

Czy w świecie PC jest jeszcze miejsce na innowacje? Czy mały zestaw komputerowy może być wydajny? TAK! Przynajmniej to próbuje udowodnić firma ECS przy pomocy swojego najnowszego Mini PC w postaci modelu Liva Q3D, który wyposażono w procesor Intela. A my postanowiliśmy to sprawdzić.

Wiele osób słysząc "komputer" myśli o zestawie zamkniętym w obudowie typu Mid Tower, która zajmuje sporo miejsca w pomieszczeniu. Tym samym często kupowane są laptopy, nawet jeśli użytkownik nigdzie z nimi nie ma zamiaru podróżować. Po prostu są one mniejsze, a w niewielkim mieszkaniu każdy centymetr miejsca potrafi być na wagę złota. A co jeśli powiedziałbym Wam, że PC może zajmować jeszcze mniej miejsca niż laptop? I wcale nie trzeba do tego specjalistycznej wiedzy czy wydawania dużej ilości pieniędzy.

ECS Liva Q3D to komputer ważący zaledwie 180 gramów

Tutaj z pomocą przychodzą niewielkie, gotowe zestawy komputerowe. Zależnie od wybranego producenta i modelu różnią się one kształtem, wielkością i masą. Od sprzętów rozmiaru konsoli, aż po urządzenia mniejsze niż myszka komputerowa. My dzisiaj bierzemy na warsztat prawdziwy Mini PC i to od znanej firmy.

ECS to tajwańska firma założona w 1987 roku. Jest ona z pewnością świetnie kojarzona przez starszych czytelników Telepolis, bowiem ich płyty główne były kiedyś bardzo popularne w Polsce. Głównie ze względu na niską cenę. ECS to producent OEM, a więc wytwarzający sprzęty również dla innych firm. W przeszłości było to innymi Lenovo, HP czy Acer. Aktualnie w ofercie Tajwańczyków nadal możemy znaleźć płyty główne, ale również Mini PC, gotowe zestawy dla graczy, komputery All in One, urządzenia IPC czy... ładowarki do samochodów elektrycznych.

ECS Liva Q3D to jedno z najnowszych sprzętów w ofercie tajwańskiej firmy, które zapowiadano w lutym 2023. Mowa o komputerze o wymiarach zaledwie 74 × 74 × 35 milimetrów i masie 180 gramów. Sercem urządzenia są procesory Intel Jasper Lake, a dokładniej serie Pentium i Celeron, czyli niżej pozycjonowane układy z 2021 roku. Całość doprawia RAM typu LPDDR4X oraz wbudowana pamięć eMMC. Dokładna specyfikacja zależy od konkretnego modelu.

Opisywany komputer może pracować pod kontrolą systemów operacyjnych z rodziny Windows i Linux oraz obsługuje wszystkie klasyczne aplikacje i gry znane z "normalnych" PC. Dla wielu konsumentów będzie to znacznie wygodniejsze niż aktualnie dość trudno dostępne Raspberry Pi. Chociaż nie jest to bezpośrednia konkurencja.

ECS Liva Q3D

Wymiary: 74 × 74 × 35 milimetrów

74 × 74 × 35 milimetrów Masa: 180 gramów

180 gramów Procesor: Intel Pentium Silver N6000 (4R/4W; 1,1 GHz/3,3 GHz)

Intel Pentium Silver N6000 (4R/4W; 1,1 GHz/3,3 GHz) Pamięć RAM: 4 GB LPDDR4-2400 (Micron)

4 GB LPDDR4-2400 (Micron) Pamięć wewnętrzna: 128 GB eMMC

128 GB eMMC Dostępne złącza: 2x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 2.0, HDMI, DisplayPort, microSD,

2x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 2.0, HDMI, DisplayPort, microSD, Akcesoria: Ładowarka (US, EU, CN), adapter VESA

Ładowarka (US, EU, CN), adapter VESA Inne: Wi-Fi 5, CEC, Kensington Lock

Wi-Fi 5, CEC, Kensington Lock Cena: około 899 złotych

