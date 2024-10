UKE szykuje nową aukcję. W puli bloki z pasma 700 MHz i 800 MHz

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) ogłosił konsultacje aukcji na 7 rezerwacji częstotliwości z pasm poniżej 1 GHz. Stawką są cenne zasoby umożliwiające rozwój sieci 5G i LTE w Polsce.

Pod koniec 2023 roku udało się sprawnie przeprowadzić aukcję nowych częstotliwości dla sieci 5G. W jej wyniku rozdysponowano 4 bloki o szerokości 100 MHz z zakresu od 3,4 do 3,8 GHz (tzw. pasmo C). Od kilku lat wiemy również, że do rozdysponowania są uwolnione przez naziemną telewizję cyfrową częstotliwości z pasma 700 MHz. Tych ostatnich dotyczy nowa aukcja, do której szykuje się Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Co jest przedmiotem aukcji?

Do zdobycia jest 6 ogólnopolskich rezerwacji częstotliwości z pasma 700 MHz (zakresy: 703-733 MHz i 758-788 MHz) oraz 1 ogólnopolska rezerwacja częstotliwości z pasma 800 MHz (zakresy: 816-821 MHz i 857-862 MHz). Każda rezerwacja obejmuje blok częstotliwości o szerokości 2x5 MHz i będzie ważna do 31 maja 2040 roku.

700 MHz dla 5G, 800 MHz dla LTE

Częstotliwości z pasma 700 MHz, uznawanego za jedno z pasm pionierskich dla technologii 5G, będą mogły być wykorzystywane w telefonii mobilnej w tej właśnie technologii. Mogą one stanowić uzupełnienie rezerwacji z pasma 3,6 GHz, przydzielonych w grudniu 2023 roku. Z kolei rezerwacja częstotliwości z pasma 800 MHz ma umożliwić wykorzystanie ich w sieciach pracujących w technologii LTE.

Warto w tym miejscu dodać, że nie wszystkie bloki z pasma 700 MHz są sobie równe. Niektóre z nich (w szczególności bloki D i E) mogą być podatne na zakłócenia ze strony działających na terenie Ukrainy stacji telewizji naziemnej, które korzystają z tego pasma. W dokumentacji wspomniano również o możliwych zakłóceniach ze strony rosyjskich stacji w obwodu królewieckim (dawniej: obwodu kaliningradzkiego).

Warunki uczestnictwa i zobowiązania

W aukcji będą mogły wziąć udział tylko podmioty z doświadczeniem na polskim rynku telekomunikacyjnym. Każdy uczestnik będzie mógł uzyskać maksymalnie 2 z 7 rezerwacji. Cena wywoławcza wynosi 580 mln zł dla każdej z 6 rezerwacji z pasma 700 MHz i 635 mln zł dla rezerwacji z pasma 800 MHz.

Zwycięzcy aukcji będą musieli spełnić zobowiązania pokryciowe, zbliżone do tych z aukcji na pasmo 3,6 GHz. Dysponenci rezerwacji zostaną zobowiązani do pokrycia 99% gospodarstw domowych z wymaganą przepustowością 140 Mb/s i maksymalnym opóźnieniem 10 ms do 28 grudnia 2030 roku.

Wsparcie dla rozwoju sieci 5G w Polsce

Aukcja ma przyczynić się do rozwoju w Polsce sieci o wysokiej przepustowości, wykorzystujących technologię 5G w paśmie 700 MHz i technologię LTE w paśmie 800 MHz. Jak informuje Urząd Komunikacji Elektronicznej, ikreślone zobowiązania pokryciowe wspierają realizację celu cyfrowego "Drogi ku cyfrowej dekadzie" do 2030 roku, czyli pokrycia wszystkich obszarów zaludnionych ultraszybką siecią bezprzewodową nowej generacji.

Zobacz: 5G na 700 MHz? Aukcja coraz bliżej

Zobacz: Orange zainwestuje miliard w 5G. Pomarańczowi czekają na 700 MHz

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl

Źródło tekstu: UKE