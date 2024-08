5G na 700 MHz? Aukcja coraz bliżej

Wkracza nowa era dla polskiej sieci 5G, a kluczowe pasmo 700 MHz staje się areną najnowszych technologicznych zmagań. Aukcja, która może zrewolucjonizować dostęp do Internetu mobilnego, zbliża się wielkimi krokami.

Polski rynek telekomunikacyjny stoi u progu kolejnej znaczącej zmiany. Urząd Komunikacji Elektronicznej szykuje się do przedstawienia dokumentacji procedury aukcji pasma 700 MHz, co może nastąpić już w tym tygodniu. Dla przypomnienia, chodzi o częstotliwości zwolnione przez cyfrową telewizję naziemną oraz część pasma 800 MHz, pozostawioną przez Sferię z grupy Cyfrowy Polsat, które mają zostać rozdysponowane wśród operatorów telekomunikacyjnych.

Konsultacje i plany UKE

UKE niedawno ogłosił start konsultacji nowego planu zagospodarowania częstotliwości z zakresów 694-791 MHz, 791-862 MHz oraz 470-694 MHz. Potrwają one do początku września 2024 roku. Jest to wyraźny sygnał dla rynku, że urząd zamierza dotrzymać planu i jeszcze w tym roku rozpocząć procedurę rozdysponowywania wolnych częstotliwości.

Hiszpański Cellnex, właściciel masztów wykorzystywanych przez operatorów Plus i Play, również może odegrać kluczową rolę w nadchodzących zmianach, choć na razie nie zdradził swoich planów dotyczących sprzedaży udziałów w polskim biznesie.

Oczekiwania rynku

Analitycy i eksperci branży telekomunikacyjnej z niecierpliwością oczekują na oficjalne ogłoszenie procedury aukcyjnej, które może nastąpić już przed 15 sierpnia. Wszystko wskazuje na to, że UKE jest gotowy do przeprowadzenia aukcji, która może znacząco wpłynąć na krajobraz polskiego rynku telekomunikacyjnego.

Perspektywy i możliwości

Aukcja pasma 700 MHz otworzy przed operatorami nowe możliwości rozwoju sieci 5G. Wcześniejsza aukcja dla pasma 3,4-3,8 GHz, która zakończyła się sukcesem, pozwoliła na przyznanie bloków częstotliwości czterem głównym operatorom i przyniosła do budżetu państwa ponad 1,9 mld zł. Teraz uwaga skupia się na pasmie 700 MHz, które jest kluczowe dla dalszego rozwoju technologii 5G w Polsce, w szczególności na słabo zurbanizowanych obszarach.

