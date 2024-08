5G ratuje życie. Pomogło usunąć raka płuca

Operacja wyglądała następująco. Chirurg i jego pomocnicy przebywali w Shanghai Chest Hospital, gdzie znajdowało się centrum sterowania, w tym urządzenie z widokiem 3D dla chirurga. Pacjent zaś znajdował się w szpitalu w Kaszgarze w zachodniej części kraju. Wraz z pacjentem przebywał tam chiński robot sterowany przez sieć 5G, a także personel medyczny. Między lekarzem i pacjentem było dobre 5 tysięcy kilometrów.

To pierwsza taka operacja w Państwie Środka, a szpital w Szanghaju jest pierwszą placówką, która je umożliwia. Lekarze z Szanghaju brali udział w projektowaniu robota, który został użyty w operacji nowotworu płuc, ale to oczywiście nie jest jego jedyne zastosowanie.

Operacja guza została przeprowadzona w połowie lipca i już wiemy, że się powiodła. Chirurg prowadzący Dr Luo Qingquan zaznaczył ogromną zaletę operacji z pomocą robota dla pacjentów. Osoby osłabione i często żyjące w ogromnym strachu o własne życie mają jeden problem mniej – nie muszą przeprowadzać się do dużego miasta, by skorzystać z wysokiej klasy opieki medycznej.

Inne kraje również idą w tym kierunku. Niedawno w Indiach również udało się przeprowadzić operację na odległość. Tylko tam dystans dzielący lekarza i pacjenta nie był tak spektakularny – „tylko” 40 km.

A surgeon in China successfully removed a lung tumor from a patient while being 5000 km away. The doctor operated the machine remotely from his office in Shanghai, while the patient was in Kashgar, located on the opposite side of the country. The entire operation was completed in… pic.twitter.com/8VQrpnvtS0