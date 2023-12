500 400 407 – ten numer pozwala rządzić miastem i to nie żart

Tarnów zaskoczył swoich mieszkańców. Mogą oni od teraz sterować oświetleniem miejskim z pomocą smartfona, wystarczy wysłać SMS-a.

Z każdym dniem technologia coraz bardziej wnika do naszego życia i nie ma w tym nic złego, bowiem często ułatwia sporo rzeczy. Tym razem skupimy się na ciekawym rozwiązaniu, które wprowadzono w Polsce.

Jeden SMS zapala latarnie w Tarnowie na 60 minut

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie (woj. Małopolskie) postanowił uruchomić usługę, gdzie mieszkańcy miasta mogą sterować oświetleniem ulicznym wysyłając SMS-a. Ma to pozwolić na oszczędności na energii elektrycznej przy zachowaniu pełnej funkcjonalności latarni oraz bezpieczeństwa.

Zdalne sterowanie oświetleniem dotyczy na razie wybranego obszaru. Mowa dokładniej o Parku Biegowym na Górze św. Marcina w Tarnowie znajdującym się przy ulicy Harcerskiej. Oświetlenie nie włącza się automatycznie, a uruchamia je dopiero SMS o treści "Biegam" na numer 500 400 407.

Taki sygnał odbierany jest przez wprowadzony system i latarnie zapalają się na czas 1 godziny, co powinno być wystarczające zarówno dla biegaczy, jak i spacerowiczów. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie by przedłużyć ten czas wysyłając kolejne SMS-y.

To proste, ale ciekawe i przydatne rozwiązanie. Nawet jeśli ktoś postawi sobie zażartować i wysyłać SMS-y bez powodu, to nadal powinno to wyjść korzystniej ekonomicznie niż latarnie palące się cały czas.

Zobacz: GOODRAM PX700 to polskie SSD z grafenowym chłodzeniem

Zobacz: To będzie pierwszy taki GeForce RTX 40 na rynku

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Tarnow.pl

Źródło tekstu: Tarnow.pl, oprac. własne