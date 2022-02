T-Mobile zwolni niezaszczepionych

T-Mobile rozesłał do swoich pracowników w USA informację o planowanych zwolnieniach osób, które do 2 kwietnia tego roku nie będą w pełni zaszczepione – informuje agencja Bloomberg.

Szef działu kadr amerykańskiego T-Mobile rozesłał do pracowników operatora wiadomość e-mail w którym poinformował ich o planach firmy, związanych z trwającą wciąż pandemią COVID-19 oraz szczepieniami. Wynika z niej, że osoby, które do 21 lutego tego roku nie zostaną zaszczepione pierwszą dawką, trafią na urlop bezpłatny. Z kolei pracownicy, którzy do 2 kwietnia 2022 roku nie będą w pełni zaszczepieni przeciwko COVID-19, zostaną zwolnieni z pracy. Będą przy tym zastosowane ograniczenia związane z wyjątkami dla niektórych stanowisk oraz regulacjami prawnymi.

Nowa polityka operatora ma dotyczyć wszystkich pracowników, którzy potrzebują regularnego lub okazjonalnego dostępu do biur T-Mobile, czyli obejmuje prawie wszystkich. Nieco inne zasady będą dotyczyć centrów obsługi klienta. Pracownicy wsparcia będą musieli przedstawić dowód przyjęcia pierwszej dawki szczepionki do 21 lutego, ale nie zostaną wysłane na bezpłatny urlop, jeśli tego nie zrobią. Nawet oni jednak zostaną zwolnieni, jeśli nie będą w pełni zaszczepieni do 2 kwietnia.

Zasady dotyczące szczepień i decyzja o zwolnieniu nieszczepionych pracowników nie będą miały zastosowania do techników terenowych i większości stanowisk w sklepach detalicznych. Amerykański T-Mobile zachęca jednak tych pracowników do szczepień i regularnych testów.

Źródło zdjęć: Roman Tiraspolsky / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Bloomberg