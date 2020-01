Promieniowanie z telefonu nie dociera do mózgu

​ ​

abc

Wokół technologii 5G narosło wiele teorii spiskowych i innych nieprawdziwych informacji. Sceptycyzm jest jednak sam w sobie zrozumiały i naukowcy co jakiś czas chętnie wszystko tłumaczą. Jak czytamy w wywiadzie cyfrowa.rp.pl, przeprowadzonym przez Karolinę Kowalską z prof. Wiesławem Wiktorem Jędrzejczakiem, promieniowanie elektromagnetyczne jest całkowicie normalnym zjawiskiem. Obcujemy z nim dosłownie codziennie przy wielu różnych sytuacjach - choćby podgrzewając jedzenie.

Nie oznacza to jednak, że promieniowanie nas ugotuje, jego penetracja w przypadku fal radiowych jest bardzo niewielka. Użytkownik telefonu powinien się bardziej obawiać akumulatora. Najlepiej wiedzą o tym ci, którzy swego czasu kupili wybuchowego Samsunga Galaxy Note7. Nie ma również żadnych dowodów na to, że telefon wpłynie na rozwój nowotworów mózgu. Jego promieniowanie zresztą nawet by tam nie dotarło. Profesor wyjaśnił również, że nie ma się co obawiać kupna domu przy słupie wysokiego napięcie - natężenie promieniowania już kilka metrów od niego jest znacząco mniejsze.

Zobacz A-Czapka ochroni Cię przed zabójczym promieniowaniem sieci komórkowych

Zobacz Jakie promieniowanie generuje sieć 5G?

Źródło tekstu: Rzeczpospolita