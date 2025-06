Filmują bez opamiętania i wrzucają do sieci. Mogą mieć problemy

Miałam pacjenta, którego krewny zaczął filmować, gdy próbowałam się przygotować do zabiegu. To nie był właściwy czas, przeszkadzało mi to w dostarczaniu usługi. Nie do końca byłam pewna, czy wykonałam wszystko właściwie.

- powiedziała w rozmowie z BBC, Ashley d'Aquino, specjalistka radiolog z Londynu.