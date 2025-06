Garmin z nowością dla rowerzystów. Takiego sprzętu jeszcze nie było

Garmin Edge MTB to nowy komputer rowerowy skierowany przede wszystkim do entuzjastów kolarstwa górskiego, w tym downhillu i enduro . Urządzenie wyposażone jest w transreflektywny, korowy ekran TFT o przekątnej 2,18 cala i rozdzielczości 240 x 320. Obudowa zapewnia bardzo dużą wytrzymałość, ma siedem przycisków odpornych na błoto i żwir , a wyświetlacz chroniony jest szkłem Gorilla Glass ze zwiększoną odpornością na zarysowania.

Choć konstrukcyjnie przypomina inne komputery rowerowe Garmina, prawdziwa nowość kryje się wewnątrz. To pierwszy komputer rowerowy w swojej klasie z wielopasmowym GPS-em z taktowaniem 5 Hz , dzięki któremu urządzenie rejestruje dane o lokalizacji pięć razy częściej niż inne komputery rowerowe tej klasy. W efekcie wskazania na mapie i zapisywany ślad są bardzo dokładne, nawet gdy trasa przebiega w trudnym zalesionym terenie.

Poza standardowymi trybami rowerowymi Garmin Edge MTB oferuje także profil Enduro (monitoruje sumę podjazdów i zjazdów oraz każdy przejazd z osobna) oraz profil do downhillu , który automatycznie zapisuje trasę za każdym razem, gdy zjazd zostanie ukończony. Pozwala to upewnić się, że powrót na górę busem lub wyciągiem nie wpłynie na statystyki jazdy.

Nowy model ma fabrycznie zainstalowane mapy Garmin TopoActive i daje dostęp do tras MTB na całym świecie bazujących na danych Trailforks. Umożliwia też wyznaczanie tras dzięki Trendline Popularity Routing i daje dostęp do map dostosowanych do profili aktywności dla innych rodzajów jazdy – takich jak szosa, gravel i inne.