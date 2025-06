Realme GT Dream Edition możesz mieć za darmo. Wystarczy zdjęcie

Wszystko kręci się wokół prędkości i adrenaliny. Marka Realme połączyła siły z Energylandią, największym parkiem rozrywki w Europie. Efektem tej współpracy jest specjalna strefa, która stanęła tuż przy superszybkim rollercoasterze Formuła. To nie przypadek, bo to właśnie tam można poczuć emocje podobne do tych na torze wyścigowym.

Gwiazdą całej akcji jest najnowszy smartfon Realme GT 7 Dream Edition. To telefon, który powstał we współpracy z zespołem Formuły 1 – Aston Martin Aramco. Jego wyścigowy charakter widać nie tylko w wyglądzie, ale i w działaniu. Każdy, kto odwiedzi strefę Realme, będzie mógł osobiście przetestować ten model, sprawdzić jego funkcje, a zwłaszcza specjalny tryb do robienia ostrych zdjęć w ruchu.

Weź udział w konkursie i wygraj smartfon

Co więcej, można przy tym wygrać cenne nagrody, z samym smartfonem Realme GT 7 Dream Edition na czele. Co trzeba zrobić? Wystarczy wpaść do strefy Realme, złapać za udostępniony telefon i zrobić sobie lub znajomym dynamiczne zdjęcie, na przykład podczas podskoku. Drugą opcją jest zrobienie sobie fotki w kurtce lub czapce Aston Martin, które również czekają na miejscu.

Następnie trzeba opublikować zdjęcie w relacji na Instagramie, dodać hasztag #realmeGT7DreamEdition i oznaczyć profil @realme.polska. Na najszybszych uczestników codziennie czekają drobne upominki, takie jak kolekcjonerskie figurki czy torby. Spośród wszystkich biorących udział w zabawie zostanie wybrana jedna osoba, która zgarnie nagrodę główną – nowy smartfon.

Realme GT 7 Dream Edition 0 opinii Realme GT 7 Dream Edition 0 opinii Ekran 6.78" AMOLED Pamięć RAM 16 GB Procesor 3.4 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 7000mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej