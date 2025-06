Amazfit Active 2 Square już w Polsce. Rusza przedsprzedaż

Amazfit wprowadza do Polski nowy model Amazfit Active 2 Square. Już wcześniej tej modeł został dostrzeżony w Meksyku, ale pokonał ocean i dotarł nad Wisłę. Można go już zamawiać w przedsprzedaży. Podobnie jak wariant podstawowy, z okrągłą kopertą, nowy smartwatch skierowany jest do osób, które prowadzą aktywny styl życia i chcą zadbać o zdrowie swojego organizmu.