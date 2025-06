Amazfit Active 2 Square zaskoczy wyglądem, ale funkcji mu nie brakuje

Amazfit Active 2 Square został już dostrzeżony na internetowych stronach dwóch sklepów w Meksyku , Walmart i Celcom, a rendery zegarka, jak i jego najważniejsze ujawnione cechy należy uznać za wiarygodne. Zamieszczenie ofert oznacza zbliżającą się premierę , choć nie wiadomo jeszcze, czy ten model trafi też do Europy.

Co się od razu rzuca w oczy, to dość nietypowe wzornictwo z motywem dwóch zaokrąglonych prostokątów, wpisanych jeden w drugi. Można dyskutować, czy to dobry pomysł, czy próba na siłę stworzenia czegoś oryginalnego, ale zegarek faktycznie się wyróżnia i powinien spodobać się miłośnikom bardziej klasycznych wzorów.