Orange zakłada drugą pasiekę. Pszczoły będą zadowolone

W Miasteczku Orange od roku stoi pasieka z pięcioma ulami. Teraz pomarańczowy operator założył drugą w Radomiu, tym razem złożoną z trzech kolorowych uli.

Radomska pasieka powstała z inicjatywy pracowników Orange Polska. Opiekunem trzech kolorowych uli, zaprojektowanych i pomalowanych przez przedszkolaków, jest Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Radomskiej. Do każdego ula zawita pszczela rodzina, licząca około 50-80 tys. owadów (dane szacunkowe). Wokół nowej pasieki jest mnóstwo zielonych terenów, a Orange dosieje kwietną łąkę, dzięki czemu pszczołom nie powinno zabraknąć ani wody, ani pożywienia.

Zobacz: Orange: w tej ofercie tygodnia można zyskać nawet 350 zł

Zobacz: Orange Flex ma 3 lata! Urodzinowe niespodzianki czekają

Edukacja i zabawa

W otwarciu nowej pasieki wzięło udział czterdzieścioro małych artystów z przedszkola nr 24 w Radomiu, którzy w ramach konkursu zaprojektowały i pomalowały ule. Dzieci miały okazję dowiedzieć się przy okazji kilku ciekawostek o pracy pszczół, a także zwiedziły siedzibę pomarańczowego operatora w tym mieście, poszukując puzzli z wizerunkiem pszczół, ukrytych w biurach. Dla małych detektywów czekały nagrody, oczywiście z wizerunkiem tych pożytecznych owadów.

Orange a sprawy lokalne

Pasieka w Radomiu to nie jedyny przykład lokalnego zaangażowania pracowników Orange Polska w ochronę środowiska. Niedawno we współpracy z lokalnymi samorządami i organizacjami operator posprzątał Lasek Kawęczyński w Warszawie, a także las nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie. Jak zauważają Pomarańczowi, takie akcje to świetna okazja do obcowania z naturą i jednocześnie zrobienia dla niej coś dobrego. W Łodzi wspólnie z miastem Orange przyczynił się do odbetonowania przestrzeni miejskiej, na której powstała Zielona Wyspa pełna drzew, krzewów i kwiatów.

Zobacz: Orange do pracy woli energię ze Słońca

Zobacz: Orange zasadził dzięki klientom ponad 5,5 ha nowego lasu

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Orange

Źródło tekstu: Orange