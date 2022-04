Orange zasadził dzięki klientom ponad 5,5 ha nowego lasu

Orange pochwalił się posadzeniem kolejnego lasu, który powstał dzięki akcjom z zaangażowaniem klientów operatora. Tym razem jest to 5,5 ha na Podlasiu.

Orange poinformował o posadzeniu ponad 5,5 ha bioróżnorodnego lasu, który rośnie w Kramkówce Dużej i Kuleszach na Podlasiu. Wraz z fundacją Las Na Zawsze operator posadził tysiące sadzonek na terenie, gdzie wcześniej rósł las, ale został wycięty przez poprzedniego właściciela. Fundacja przejęła ten obszar, razem z ocalałym jeszcze pobliskim lasem, ratując go w ten sposób.

Orange prowadzi podobne akcje już od dłuższego czasu, w różnych sposób namawiając klientów do udziału. Ostatnie nasadzenia na Podlasiu to efekt tego, że:

33 tys. klientów indywidualnych i biznesowych zdecydowało się zamienić fakturę papierową na elektroniczną , oszczędzając przy tym tony papieru,

, klienci Orange kupili ponad 5 tys. przyjaznych środowisku akcesoriów (partnerami tej inicjatywy są firmy Bigben i Winner Group WG),

(partnerami tej inicjatywy są firmy Bigben i Winner Group WG), użytkownicy Orange Flex przekazali 450 tys. GB w ramach akcji EKO GB.

Orange wyjaśnia też, że zasadzane wraz z fundacją lasy odtwarzają rdzenne gatunki drzew liściastych, krzewów i roślin runa leśnego. Są odpowiednio dobrane do lokalnych warunków i uwzględniają zmieniający się klimat. Najkorzystniejszy dla człowieka jest las liściasty, bo pochłania więcej CO2. Drzewa liściaste tworzą ściółkę bogatszą w próchnicę i dają więcej cienia, gleba jest wilgotniejsza i akumuluje więcej dwutlenku węgla niż wyschnięta.

W lesie w Kramkówce Dużej i Kuleszach będą rosły rozmaite gatunki drzew i krzewów: topola czarna, kalina koralowa, dereń świdwa, dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, grab pospolity, klon polny i pospolity, buk pospolity, grusza pospolita, jarzębina, leszczyna pospolita, trzmielina pospolita i czeremcha pospolita.

Podsumowując akcję nasadzenia lasu, Orange przypomina też o innych swoich działaniach na rzecz naturalnego środowiska. Operator dąży do redukcji emisji gazów cieplarnianych i realizacji innych celów klimatycznych. Na koniec 2021 roku emisje własne Orange zredukowane zostały o 27% w porównaniu do 2015 roku. Do 2025 roku ma to być 65%.

Działania Orange dotyczą także dalszej optymalizacji zużycia energii oraz przechodzenia na źródła odnawialne. W 2040 operator chce osiągnąć neutralność klimatyczną netto dla emisji własnych i całości tzw. łańcucha wartości.

Poniżej film z podobnej akcji nasadzenia lasu w 2021 roku.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Orange

Źródło tekstu: Orange