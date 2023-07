Rosjanie przed resztą świata. Nowe smartfony Samsunga już tam trafiły

W ostatnim czasie Samsung zaprezentował swoje najnowsze składane modele smartfonów, które trafią do sprzedaży na całym świecie w ciągu najbliższych tygodni. Jednak w Rosji dostępne są już teraz.

W zeszłym tygodniu odbyło się kolejne wydarzenie z serii Samsung Unpacked, podczas którego producent z Korei Południowej zaprezentował swoje najnowsze urządzenia. Wśród nich znalazło się miejsce dla nowej generacji składanych modeli, czyli Galaxy Z Flip5 i Z Fold5. W Polsce i wielu innych miejscach na świecie urządzenia dostępne są już do kupienia w ramach przedsprzedaży. Jednak to Rosjanie położą swoje ręce na nich jako pierwsi.

Samsung sprzedaje flagowce w Rosji. Obiecywali tego nie robić

Pomimo wcześniejszych deklaracji, Samsung ponownie udostępnia swoje smartfony dla klientów w Rosji i to priorytetowo przed resztą świata. Jak donosi rosyjska agencja prasowa Tass, to Rosjanie jako pierwsi mogą skorzystać z nowych smartfonów Samsunga. Na oficjalnej stronie sprzedawcy mts.ru już teraz można kupić modele Galaxy Z Flip5 i Z Fold5, czyli na niespełna dwa tygodnie wcześniej niż w przypadku reszty świata. Przypomnijmy, że nowe urządzenia Samsunga oficjalnie do sprzedaży trafią 11 sierpnia.

Fot. shop.mts.ru

Składane smartfony Samsunga są również dostępne u innych sprzedawców w Rosji, w tym na M.Video, Eldorado, Megafon oraz w oficjalnym sklepie producenta, lecz tam wyłącznie w ramach przedsprzedaży. Rosyjskie ceny zaczynają się od 110 tysięcy rubli (4775 złotych) dla Z Flip5 i 189 tysięcy rubli (8200 złotych) dla z Fold5.

Z kolei więcej o polskiej premierze i cenach w naszym kraju można przeczytać tutaj.

Źródło zdjęć: Telepolis (Anna Rymsza)

Źródło tekstu: TASS