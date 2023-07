Instagram Threads łapie zadyszkę. Coraz mniej aktywnych użytkowników

Mark Zuckerberg stworzył alternatywę dla Twittera, która początkowo przyciągnęła masę użytkowników. Niestety, coraz mniej z nich korzysta regularnie z platformy.

Na początku miesiąca wystartowała nowa platforma Mety o nazwie Instagram Threads. Aplikacja w swojej funkcjonalności przypomina Twittera i miała podebrać niezadowolonych klientów Elona Muska. Początkowo im się to udawało, a Mark Zuckerberg "prężył muskuły" podając kolejne rekordy pobite przez Instagram Threads.

Instagram Threads jest w dołku. Masowo traci użytkowników

W ciągu zaledwie kilku dni od premiery aplikacja Instagram Threads Marka Zuckerberga dobiła do 100 milionów użytkowników. Od początku było wiadomo, że nie wszyscy z nich zostaną na platformie, lecz aktualna aktywność na platformie pozostawia wiele do życzenia i jest o wiele słabsza, niż początkowo zakładali twórcy. Mark Zuckerberg nie widzi jednak w tym żadnego problemu i zakłada, że użytkownicy wrócą na platformę oraz dołączą do nich nowi, gdy pojawią się świeże funkcje.

Jak donosi portal Reuters, Mark Zuckerberg uspokaja wszystkich, że początkowa fala popularności oraz późniejsze odejście części użytkowników to normalne zjawisko:

Oczywiście, jeśli zarejestruje się ponad 100 milionów ludzi, idealnie byłoby, gdyby wszyscy lub nawet połowa z nich została. Jeszcze nie jesteśmy w tym miejscu

- Reuters cytuje słowa Marka Zuckerberga.

Właściciel platformy zdradził również, że spośród 100 milionów początkowych użytkowników, ponad połowa nie korzysta już z aplikacji. Warto przypomnieć, że ze względu na unijne regulacje, platforma Instagram Threads nie jest dostępna na terenie Unii Europejskiej.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Reuters