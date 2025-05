Xiaomi 16 z baterią 6800 mAh i Snapdragonem 8 Elite 2

Wrzesień tak, ale w Chinach — dla Polaków co najwyżej Xiaomi 15T

Tradycyjnie już poletkiem doświadczalnym dla Xiaomi będą rodzime Chiny. To Chińczycy jako pierwsi dostaną do swoich rąk Xiaomi 16, podczas gdy Europejczyków czeka we wrześniu premiera "bieda-wersji" Xiaomi 15, czyli serii Xiaomi 15T.