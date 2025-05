Huawei prezentuje bezpieczne zamki do drzwi. Z nimi nic Ci nie grozi

Sprzęt

Huawei wprowadził na rynek dwa nowe modele inteligentnych zamków do drzwi: Smart Door Lock 2 Pro oraz Smart Door Lock 2 Ultra. Urządzenia zaciągają do pracy nowoczesne technologie biometryczne oraz sztuczną inteligencję, by zapewnić użytkownikom bezpieczeństwo i wygodę na najwyższym poziomie.