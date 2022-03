Warto być partnerem NFON. To korzyść dla polskich firm

NFON to dostawca telefonii w chmurze dla biznesu. Po otwarciu biura w Warszawie przyszła pora na kolejny krok: aktywizację partnerów, także na polskim rynku. Służy do tego nowy program NGAGE.

NFON oferuje przedsiębiorstwom rozwiązania do nowoczesnej i elastycznej komunikacji. Podstawowy produkt – Cloudya – pozwala na integrację istniejącej infrastruktury firmowej oraz zapewnia wszystkie funkcje centrali PBX, ale działa w chmurze. Przy tym pozwala na komunikację z dowolnego miejsca i urządzenia.

NFON ma ciekawy model sprzedaży. Producent dostarcza platformę Cloudya, aplikacje, wiedzę i zasoby, ale to partnerzy odpowiadają za sprzedaż i integrację u klienta. NFON podaje, że w 15 krajach ma obecnie sieć ponad 3 tysięcy partnerów, obsługujących ponad 50 tysięcy klientów biznesowych. Powołanie do życia rozwiązania komunikacyjnego przynosi oczywiście partnerom wymierne korzyści: prowizję od opłaty aktywacyjnej, stałą prowizję od abonamentu, może też pobierać opłaty za usługi dodatkowe, a na najlepszych sprzedawców czekają dodatkowe bonusy.

Zobacz: Czy telefon stacjonarny znów będzie sexy? NFON umie to zrobić [wywiad]

NFON zachęca do działania

NFON otworzył biuro w Warszawie – pierwsze w naszym regionie – i zatrudnia nowych pracowników. Jednocześnie zamierza poszerzać sieć partnerów i zachęcać do działania. Kolejny krok to wdrożenie programu NGAGE na polskim rynku. Ze swoją najnowszą propozycją współpracy firma chce trafić do małych i średnich firm, poszerzając dzięki temu sieć partnerską i zwiększając dostawy swoich rozwiązań do kolejnych europejskich biznesów.

Program NGAGE to projekt mający na celu stworzenie silnej i spójnej społeczności partnerskiej. Współpraca ma działać identycznie na wszystkich rynkach, na których obecny jest NFON. Skorzystają na tym wszyscy, bo do programu mogą przyłączyć się zarówno partnerzy prowizyjni, jak i hurtowi sprzedawcy usług komunikacyjnych. Staż również nie ma znaczenia – program jest dostępny także dla najnowszych partnerów.

Kooperacja z przyniesie im liczne korzyści, w tym bezpośrednie wsparcie ekspertów, kompleksowe szkolenia, określoną strukturę prowizji zapewniającą stałe dochody, wsparcie posprzedażowe, działanie w zwartej społeczności partnerskiej oraz system korzyści finansowych i nagród. NFON chce w ten sposób pomóc partnerom wejść na wyższy poziom i nagrodzić ich za zaangażowanie. Podnoszenie kwalifikacji partnerów przełoży się oczywiście na korzyści dla klientów.

Z uwagi na zróżnicowaną skalę współpracy z partnerami, program zakłada różne poziomy partnerstwa. Partnerów prowizyjnych określają trzy poziomy współpracy (Srebrny, Złoty i Platynowy), a sprzedawców hurtowych dwa (Złoty i Platynowy). O poziomie decyduje liczba zainstalowanych rozszerzeń lub liczba certyfikowanych technicznie pracowników. Prowizje, inne korzyści finansowe, a także wsparcie sprzedaży i pre-sales dotyczą wszystkich partnerów, jednak realizacja określonych celów wpływa na katalog i wysokość korzyści, które mogą oni uzyskać. Zasady te są przejrzyste i jednolite na każdym rynku.

Zobacz: Made in Germany: Czat wideo i wtyczki CRM w komunikacji głosowej NFON

Są jednak korzyści stałe, niezależne od poziomu partnerstwa. Jest to na przykład wsparcie ekspertów, dostęp do portalu szkoleniowego i doradztwo techniczne. Organizowane przez NFON cykliczne wydarzenia, takie jak Partner Day, śniadania biznesowe czy webinary pomagają w integracji i wymianie doświadczeń.

Dla nowych partnerów przygotowaliśmy nagrodę o wysokości 5 tys. złotych za pozyskanie co najmniej 40 nowych rozszerzeń w ciągu 12 miesięcy współpracy. Wierzymy, że silne partnerstwo jest podstawą sukcesu, a wspólne działania przyczyniają się do rozwoju nie tylko firmy NFON, ale też naszych partnerów

– dodaje Gernot Hofstetter, dyrektor zarządzający NFON GmbH, Austria & Europa Środkowo-Wschodnia.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: NFON

Źródło tekstu: NFON