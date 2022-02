NFON otwiera biuro w Warszawie. Będzie przekonywać do telefonii w chmurze

NFON otwiera biuro w Warszawie. Niemiecka firma dostarczająca telefonię w chmurze zamierza w ten sposób rozszerzyć działalność w Europie Środkowo-Wschodniej.

NFON już od dłuższego czasu przygląda się polskiemu rynkowi, starając się zwiększyć na nim obecność i przekonać klientów biznesowych do telefonii z chmury. Ostatecznie firma zdecydowała się otworzyć w Warszawie swoje biuro.

Warszawska siedziba NFON jest pierwszym biurem firmy w Europie Środkowo-Wschodniej. Ma to być przyczółek do zwiększenia aktywności tym regionie – poza Polską NFON chce zaktywizować się w Słowenii i Chorwacji. W Warszawie firma rozpoczyna poszukiwania pracowników.

W ramach ekspansji i otwarcia biura w Warszawie NFON rozpoczyna działania rekrutacyjne, docelowo do naszego zespołu dołączy 13 nowych pracowników. Z naszym biurem w Warszawie i świetnymi specjalistami jesteśmy gotowi do realizacji naszych ambicji rozwojowych. Wejście na rynek CEE napawa nas dumą i oznacza, że możemy nadal dostarczać telefonię w chmurze firmom, niezależnie od ich wielkości czy branży, w której działają, na jeszcze większej liczbie rynków oraz wspierać je w rozwoju

mówi Gernot Hofstetter, Dyrektor Zarządzający NFON GmbH w Austrii i Europie Środkowo-Wschodniej.

NFON planuje także zwiększyć liczbę pracowników, którzy pracują dla klientów biznesowych z siedzibą w Austrii i Europie Środkowo-Wschodniej, co do końca 2022 roku zaowocuje 50 osobami wspierającymi klientów z tego regionu. Obecnie siedem oddziałów NFON obsługuje ponad 50 tys. klientów biznesowych w 15 krajach Europy.

Gernot Hofstetter – Dyrektor Zarządzający NFON w Austrii i Europie Środkowo-Wschodniej, Agata Adamczewska-Grudzień – Marketing Manager w NFON Polska oraz Niko Mijatovic – Senior Channel Manager w NFON CE (foto: NFON)

Mimo dominacji telefonii mobilnej NFON wierzy, że na rynku jest jeszcze miejsce na telefonię z chmury. Firma przekonuje, że praca zdalna nie zniknie w najbliższym czasie, a przedsiębiorstwa – zarówno małe, jak i duże – wykorzystują kanały internetowe, w tym telefonię, do pozyskiwania nowych klientów i utrzymywania z nimi kontaktu.

NFON podpiera się przewidywaniami, że do 2025 roku 16% firm w Polsce, 25% w Chorwacji i 30% w Słowenii przeniesie swoją komunikację do chmury, co jest zgodne z trendem obserwowanym w Europie Zachodniej. Tam liczba zainstalowanych rozwiązań w ciągu roku wzrosła o 12,8 proc. i we wrześniu 2021 roku wyniosła ponad 573 tys.

Źródło zdjęć: Business Link, NFON

Źródło tekstu: NFON