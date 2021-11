Made in Germany: Czat wideo i wtyczki CRM w komunikacji głosowej NFON

Wolisz mieć własne BMW w garażu i wszystko robić przy nim samodzielnie, czy codziennie rano mieć podstawiony najnowszy model w doskonałym stanie i zatankowany do pełna? Komunikacja głosowa NFON stanowi to drugie rozwiązanie, a niedługo będzie można porozmawiać także z kamerką.

NFON to niemiecka firma, która przeniosła telefonię w firmach do chmury. Jej podstawowym produktem jest Cloudya – platforma i aplikacja do prostej, elastycznej i niezawodnej komunikacji głosowej, rozwijana równolegle ze zmieniającymi się potrzebami klientów. Dzięki niej numer stacjonarny przestał być stacjonarny. Połączenia przychodzące można odebrać w aplikacji na komputerze albo na telefonie komórkowym, w wyznaczonych godzinach albo całą dobę. Pracownicy firm mogą zabrać ze sobą komórki, ale wciąż rozdawać partnerom tylko numer stacjonarny.

Zaczęło się od przeniesienia PBX do chmury, ale dzisiejsza Cloudya to o wiele więcej niż „centrala telefoniczna w chmurze”. Zresztą pracownicy NFON sami mówią, że mają więcej wspólnego z firmą programistyczną niż z telekomem. Podczas konferencji prasowej miałam okazję zapoznać się z nadchodzącymi nowościami, w tym zobaczyć, jak będą wyglądać rozmowy wideo i integracja z systemami CRM.

Zobacz: Czy telefon stacjonarny znów będzie sexy? NFON umie to zrobić [wywiad]

Cloudya Meet – z rozmowy telefonicznej do czatu wideo w 2 sekundy

NFON już wcześniej zapowiadał, że zamierza wprowadzić do swojego produktu możliwość prowadzenia rozmów wideo. Cloudya Meet & Share to nowy wymiar wygodnej komunikacji. Z pewnością znasz ten scenariusz, gdy rozmawiasz z kimś przez telefon i zachodzi potrzeba zobaczenia się twarzą w twarz, pokazania prezentacji albo dołączenia trzeciej osoby do rozmowy. W obecnych warunkach często wymaga to manewrowania między telefonem i komunikatorami, mnożenia kanałów komunikacji i opłat z tym związanych. Cloudya sprowadzi wszystko do kilku kliknięć w prostym w obsłudze programie.

Jan-Peter Koopmann, dyrektor ds. technologii w NFON AG i autor obrazowego porównania do BMW, podkreśla, że teraz, dzięki rozszerzeniu funkcji Cloudya europejskie firmy mogą pozyskać wszystkie potrzebne im kanały komunikacji od jednego dostawcy. Przy tym zawsze mają najnowszą wersję oprogramowania i nie muszą rezerwować miejsca i zasobów na centralkę. Na Cloudya Meet & Share pracownicy mogą zaplanować spotkania, prowadzić je w formie głosowej lub wideo i płynnie przechodzić z jednej formy do drugiej. Nie zabrakło znanych funkcji jak podnoszenie rąk, udostępnianie ekranu przez wszystkich uczestników spotkania jednocześnie czy wyciszanie użytkowników. Jest też możliwość przyłączenia się do spotkania po podaniu identyfikatora, podobnie jak umożliwia to Zoom. Ten zestaw funkcji będzie dostępny pod koniec roku.

Przy tym trzeba pamiętać, że NFON jest i będzie firmą skupioną na komunikacji głosowej – drugiej po e-mailu drodze komunikacji w pracy. Robią to dobrze, może nawet najlepiej w Europie? W rozmowach Jan-Peter Koopmann i Stefan Walcz, wiceprezes ds. produktów w NFON AG wielokrotnie podkreślali, że nie zamierzają robić kolejnego Zooma ani kopiować Microsoft Teams, ale też nie mogą zatrzymywać się na głosie. Idą naprzód, korzystając z najnowszych zdobyczy techniki, jak protokół WebRTC, umożliwiający wirtualne spotkania w przeglądarce.

Cloudya CRM Connect – więcej niż książka adresowa

Cloudya CRM Connect zapewni łatwą integrację aplikacji Cloudya z ponad 60 platformami CRM (system zarządzania relacjami z klientami). Efekty nietrudno przewidzieć: większa płynność komunikacji i uproszczone zarządzanie danymi. Wszystko odbywa się w warstwie oprogramowania, nie jest więc potrzebny żaden dodatkowy sprzęt on premise, czego często obawiają się przedsiębiorcy.

W efekcie korzystający z Cloudya mogą bezpośrednio w jej aplikacji znaleźć kontakty lub wykonywać połączenia przez Cloudya z poziomu używanego systemu CRM. Działa także identyfikacja połączeń przychodzących, przy których podane zostaną dodatkowe informacje o relacji z klientem. Dzięki temu od razu przy pierwszej rozmowie można załatwić więcej spraw i zadać mniej pytań.

Klienci Cloudya Business Premium otrzymują również bezpłatną integrację z książkami adresowymi Outlook i Apple. Integrację z bardziej zaawansowanymi produktami jak Salesforce, Microsoft Dynamics i podobne będzie kosztowała 1,80 euro miesięcznie. To niewygórowana cena za wtyczkę, która zauważalnie podniesie przychody.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: NFON

Źródło tekstu: NFON, wł.