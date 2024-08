Spłonął ci dom? Oddaj modem Netii i płać tysiące kary

W nocy z 24 na 25 sierpnia spłonęła kamienica przy ul. Kraszewskiego 12 w Poznaniu. Koszmar mieszkańców kontynuuje zaskakujący podmiot — Netia.

Tragedia w Poznaniu

Pożar budynku wybuchł w nocy z 24 na 25 sierpnia, podczas przeszukiwania piwnicy w czasie akcji ratowniczej strażaków doszło do dwóch niebezpiecznych wybuchów. W wyniku wybuchu zginęło 2 strażaków, kilkunastu trafiło do szpitala z obrażeniami.

Jako przyczynę podaje się wybuch butli z gazem, choć pojawiły się też oskarżenia w stronę firmy regenerującej akumulatory, która miała siedzibę w budynku, odpierane przez właściciela jako pomówienia. Jak poinformowała PAP, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego podjął decyzję o rozebraniu budynku.

Mieszkańcy korzystali z usług Netii

Jak informuje serwis epoznan.pl, mieszkańcy kamienicy korzystali z usług Netii. Pomimo tragedii, świadczenie usług jest kontynuowane przez operatora, a mieszkańcy muszą indywidualnie wnioskować o rezygnację z usług. I tutaj zaczynają się problemy.

Jeden z mieszkańców, który miał kontynuować umowę z Netią od września, skontaktował się z BOK operatora. Jak dowiedział się, wszyscy mieszkańcy są zobligowaniu do zwrotu sprzętu, a w przypadku rezygnacji z umowy w trakcie jej trwania do uiszczenia kar umownych. W przypadku Pana Grzegorza byłoby to blisko 2000 zł za zerwanie umowy i dodatkowe 300 zł za zniszczony modem i zasilacz.

Co warto podkreślić, poszkodowany nie był w żaden sposób napastliwy w korespondencji. Jego zgłoszenia były wysłane w sposób bardzo kulturalny, pomimo emocji związanych z dramatyczną sytuacją, w jakiej się znalazł. Odpowiedzi od Netii dalekie były natomiast od ludzkiego podejścia do klienta.

Poszkodowany w imieniu swoim i innych mieszkańców wystosował apel o pomoc na grupie na Facebooku. Do którego się dołączamy i prosimy Netię o komentarz w sprawie oraz dostosowaną do sytuacji interwencję.

