Kupujesz w Lidlu? Lepiej sprawdź swój smartfon. Dyskont się tłumaczy

Klienci Lidla skarżą się na działanie aplikacji Lidl Plus. Im nowszy telefon, tym większa szansa, że nie dostaniesz się do atrakcyjnych promocji. Lidl o tym ponoć wie, ale nic z tym nie robi.

Niedawna aktualizacja aplikacji odcięła klientów Lidla od promocji dostępnych w aplikacji Lidl Plus. Apka sieci dyskontów potrzebuje teraz minimum Androida 8.0 lub iOS w wersji od 15.0. Jak się jednak okazuje, od promocji w aplikacji odcięci zostali też użytkownicy najnowszych telefonów.

Warto przy tym przypomnieć, że Lidl jest jednym ze sponsorów Euro 2024 i w strefie kuponów można znaleźć naprawdę korzystne promocje.

Przede wszystkim Lidl potwierdza, że ograniczenie w dostępności aplikacji na systemach Andorid 7 oraz iOS 14 i starszych podyktowane są kwestiami bezpieczeństwa, tak jak pisaliśmy w naszym artykule.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników aplikacji Lidl Plus zakończyliśmy wsparcie dla starszych systemów, czyli Android 7 oraz iOS 14. Zmiana ta dotyczy wszystkich krajów, w których jest dostępna nasza aplikacja. O zakończeniu wsparcia informowaliśmy użytkowników wspomnianych systemów z wyprzedzeniem, poprzez komunikaty banerowe w aplikacji, informację po wejściu do aplikacji, a także powiadomienia push do użytkowników wyrażających na nie zgodę.