Szukasz robota? W tym kraju już otwierają bardzo nietypowe sklepy

Sklep z robotami humanoidalnymi

Jak się można spodziewać, sklep obsługują roboty humanoidalne i radzą sobie z obsługą naprawdę dobrze. Wykonują szereg skomplikowanych czynności, ze sprawnością godną podziwu. Od zdejmowania pudełek z aptecznej półki, aż do serwowania napojów za barem.

Dalsza część tekstu pod wideo

Roboty pracujące w sklepie pokazują, jak daleko już zaszedł rozwój robotów humanoidalnych oraz to, że jeszcze musi pokonać dość długą drogę.

Cel jest szczytny — ma pomóc firmom zajmującym się robotyką w komercjalizacji tego, co do tej pory było głównie skoncentrowane na badaniach. To taki egzamin, czy roboty uda się wykorzystać w praktyce, czy jednak lepiej się będą sprawdzały w pokazach skoków i tańców.

Wraz z masową produkcją robotów humanoidalnych, uważamy, że zarówno przedsiębiorstwa, jak i klienci będą musieli zmierzyć się w pewnymi problemami. Wiele firm nie ma doświadczenia w sprzedaży i marketingu, a możliwości zaprezentowania swoich produktów są ograniczone. - uważa Wang Yifan, dyrektor Robot Mall w Beijing E-Town.