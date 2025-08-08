Sprzęt

Szukasz robota? W tym kraju już otwierają bardzo nietypowe sklepy

W jednej z dzielnic, słynących z zaawansowanych technologii, w stolicy Chin, otworzony został właśnie sklep z robotami humanoidalnymi. Oferuje on pełen zakres usług i wspiera ogólnokrajowy program rozwoju tego typu robotów. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:41
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Szukasz robota? W tym kraju już otwierają bardzo nietypowe sklepy

Sklep z robotami humanoidalnymi

Jak się można spodziewać, sklep obsługują roboty humanoidalne i radzą sobie z obsługą naprawdę dobrze. Wykonują szereg skomplikowanych czynności, ze sprawnością godną podziwu. Od zdejmowania pudełek z aptecznej półki, aż do serwowania napojów za barem. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Roboty pracujące w sklepie pokazują, jak daleko już zaszedł rozwój robotów humanoidalnych oraz to, że jeszcze musi pokonać dość długą drogę. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Robot sprzątający DREAME X50 Ultra Complete Czarny
Robot sprzątający DREAME X50 Ultra Complete Czarny
0 zł
4599 zł - najniższa cena
Kup teraz 4599 zł
Robot sprzątający DREAME D9 Max Gen 2 Czarny
Robot sprzątający DREAME D9 Max Gen 2 Czarny
0 zł
722.82 zł - najniższa cena
Kup teraz 722.82 zł
Robot sprzątający DREAME L10S Pro Gen 2
Robot sprzątający DREAME L10S Pro Gen 2
0 zł
902.32 zł - najniższa cena
Kup teraz 902.32 zł
Advertisement

Cel jest szczytny — ma pomóc firmom zajmującym się robotyką w komercjalizacji tego, co do tej pory było głównie skoncentrowane na badaniach. To taki egzamin, czy roboty uda się wykorzystać w praktyce, czy jednak lepiej się będą sprawdzały w pokazach skoków i tańców.

Wraz z masową produkcją robotów humanoidalnych, uważamy, że zarówno przedsiębiorstwa, jak i klienci będą musieli zmierzyć się w pewnymi problemami. Wiele firm nie ma doświadczenia w sprzedaży i marketingu, a możliwości zaprezentowania swoich produktów są ograniczone.

- uważa Wang Yifan, dyrektor Robot Mall w Beijing E-Town. 

Nowy sklep nazywa się "sklep 45" i jego zadaniem jest zbieranie opinii na temat pracujących tam robotów. To pierwszy tego typu sklep w Chinach, ale wkrótce pojawią się i w innych miastach. Oprócz robotów, wykonujących określone zadania na wystawie znajdą się i takie, które grają w piłkę nożną lub szachy.

Image
telepolis
robotyka robot humanoidalny roboty humanoidalne roboty w sklepie
Zródła zdjęć: Garan Julia / Shutterstock
Źródła tekstu: apnews.pl