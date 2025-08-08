Szukasz robota? W tym kraju już otwierają bardzo nietypowe sklepy
W jednej z dzielnic, słynących z zaawansowanych technologii, w stolicy Chin, otworzony został właśnie sklep z robotami humanoidalnymi. Oferuje on pełen zakres usług i wspiera ogólnokrajowy program rozwoju tego typu robotów.
Sklep z robotami humanoidalnymi
Jak się można spodziewać, sklep obsługują roboty humanoidalne i radzą sobie z obsługą naprawdę dobrze. Wykonują szereg skomplikowanych czynności, ze sprawnością godną podziwu. Od zdejmowania pudełek z aptecznej półki, aż do serwowania napojów za barem.
Roboty pracujące w sklepie pokazują, jak daleko już zaszedł rozwój robotów humanoidalnych oraz to, że jeszcze musi pokonać dość długą drogę.
Cel jest szczytny — ma pomóc firmom zajmującym się robotyką w komercjalizacji tego, co do tej pory było głównie skoncentrowane na badaniach. To taki egzamin, czy roboty uda się wykorzystać w praktyce, czy jednak lepiej się będą sprawdzały w pokazach skoków i tańców.
Wraz z masową produkcją robotów humanoidalnych, uważamy, że zarówno przedsiębiorstwa, jak i klienci będą musieli zmierzyć się w pewnymi problemami. Wiele firm nie ma doświadczenia w sprzedaży i marketingu, a możliwości zaprezentowania swoich produktów są ograniczone.
Nowy sklep nazywa się "sklep 45" i jego zadaniem jest zbieranie opinii na temat pracujących tam robotów. To pierwszy tego typu sklep w Chinach, ale wkrótce pojawią się i w innych miastach. Oprócz robotów, wykonujących określone zadania na wystawie znajdą się i takie, które grają w piłkę nożną lub szachy.