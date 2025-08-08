Oszuści internetowi pracują w tych godzinach. Niczym etat w urzędzie

Zadziwiająco regularne godziny pracy oszustów internetowych

Jak wynika z danych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, przestępcy internetowi są najbardziej aktywni od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00–16.00. To właśnie wtedy najczęściej dochodzi do ataków phishingowych, których liczba znacząco spada w weekendy i dni świąteczne — wylicza Business Insider.

Pracownicy departamentu cyberbezpieczeństwa UKNF podkreślają, że działalność oszustów przypomina tradycyjny „etat” – większość grup funkcjonuje w sposób zorganizowany, preferując standardowe godziny pracy, typowe dla firm czy instytucji administracji publicznej. W 2025 roku zespół CSIRT KNF wykrył aż 50 tysięcy phishingowych stron internetowych, z czego ponad 40 tysięcy było związanych z oszustwami inwestycyjnymi.

Schemat działania jest podobny: przestępcy tworzą fałszywe serwisy, wykorzystują logotypy znanych firm, a także wizerunki celebrytów, nakłaniając ofiary do inwestycji w fikcyjne projekty lub przekazania danych osobowych. Kluczowym elementem jest kontakt telefoniczny: oszuści dzwonią do ofiar, przekonując je o „doskonałych” inwestycjach czy niepowtarzalnych okazjach, które w rzeczywistości prowadzą do utraty oszczędności.