Bezpieczeństwo

Oszuści internetowi pracują w tych godzinach. Niczym etat w urzędzie

Internetowi oszuści coraz bardziej przypominają pod kątem organizacji zwykłe przedsiębiorstwa – pracują regularnie, w jasno określonych godzinach. Wiemy, kiedy najbardziej należy się ich pojawiać.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 10:11
Zadziwiająco regularne godziny pracy oszustów internetowych

Jak wynika z danych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, przestępcy internetowi są najbardziej aktywni od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00–16.00. To właśnie wtedy najczęściej dochodzi do ataków phishingowych, których liczba znacząco spada w weekendy i dni świąteczne — wylicza Business Insider.

Pracownicy departamentu cyberbezpieczeństwa UKNF podkreślają, że działalność oszustów przypomina tradycyjny „etat” – większość grup funkcjonuje w sposób zorganizowany, preferując standardowe godziny pracy, typowe dla firm czy instytucji administracji publicznej. W 2025 roku zespół CSIRT KNF wykrył aż 50 tysięcy phishingowych stron internetowych, z czego ponad 40 tysięcy było związanych z oszustwami inwestycyjnymi.

Schemat działania jest podobny: przestępcy tworzą fałszywe serwisy, wykorzystują logotypy znanych firm, a także wizerunki celebrytów, nakłaniając ofiary do inwestycji w fikcyjne projekty lub przekazania danych osobowych. Kluczowym elementem jest kontakt telefoniczny: oszuści dzwonią do ofiar, przekonując je o „doskonałych” inwestycjach czy niepowtarzalnych okazjach, które w rzeczywistości prowadzą do utraty oszczędności.

Co ciekawe, chociaż najbardziej dochodowe są oszustwa typu „scam romance” – polegające na wyłudzaniu pieniędzy przez manipulatorów żerujących na emocjach i samotności – to w Polsce wciąż dominuje inna forma przestępstw. Największą popularnością cieszą się fałszywe inwestycje obiecujące szybki i nieosiągalny w rzeczywistości zysk.

Image
telepolis
godziny pracy oszustów oszuści na etacie hakerzy na etacie oszustwa internetowe
Zródła zdjęć: Roman Samborskyi, Framesira / Shutterstock
Źródła tekstu: Business Insider