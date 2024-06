Lidl wkurzył klientów. "Biedronka jakoś to potrafi"

Czytelnicy TELEPOLIS.PL donoszą o problemach z aplikacją Lidl Plus. Dodatkowo jej dostępność właśnie została ograniczona.

Dzisiaj niemal każda większa sieć sklepów ma swoją aplikację mobilną, w której można między innymi odbierać różnego rodzaju kupony promocyjne. Nie inaczej jest w przypadku Lidla. Jednak użytkownicy donoszą nam, że dostępność Lidl Plus właśnie została ograniczona, a do tego w ostatnim czasie appka pełna jest błędów.

Aplikacja Lidl Plus

Aplikacja Lidl Plus ma kilka przydatnych funkcji. Najważniejsza dotyczy kuponów promocyjnych, które można w niej odbierać i zapłacić mniej za wybrane produkty. Poza tym pozwala ona na przeglądanie aktualnych gazetek z wyprzedażami, a także przechowuje wszystkie nasze paragony w wersji elektronicznej.

Jednak w ostatnim czasie aplikacja nie działa tak, jak powinna. Czytelnicy donoszą nam między innymi o kuponach z okazji EURO 2024 (Lidl jest jednym ze sponsorów imprezy), które często po prostu nie działają.

Niezmiennie ma także na nowszych telefonach problem, błąd, z kuponami z okazji EURO - jak od początku o tym informują użytkownicy, na wielu telefonach z nowszymi systemami operacyjnymi NIE DZIAŁAJĄ - od miesiąca LIDL o tym wie i kompletnie NICZEGO nie robi.

- donosi nam jeden z czytelników (pisownia oryginalna).

Poza tym niedawna aktualizacja ograniczyła dostępność aplikacji Lidl Plus na starszych urządzeniach. Od teraz wymaga ona Androida w wersji co najmniej 8.0 lub iOS w wersji przynajmniej 15.0.

Może się wydawać, że nie jest to wielki problem, bo dzisiaj z Androida 7.0 korzysta zaledwie 1,24 proc. urządzeń, ale nie zmienia to faktu, że posiadacze starszych telefonów stracili dostęp do appki. Prawdopodobnie zmiana wymagań spowodowana jest brakiem wsparcia dla starszych systemów i dbaniem o bezpieczeństwo użytkowników, co jest w pełni zrozumiałe. Z wielu aplikacji nie da się dzisiaj korzystać na tak wiekowych sprzętach.

Poza tym należy pamiętać, że Lidl nie wydaje plastikowych wersji swoich kart. Te są dostępne tylko i wyłącznie w aplikacji Lidl Plus, więc posiadacze starszych urządzeń właśnie stracili do nich dostęp. Jedyna opcja to w tym momencie zakup nowego telefonu, na którym appka będzie działać. Dla porównania Biedronka daje dostęp do kart zarówno w aplikacji, jak i w wersji fizycznej, plastikowej.

Wysłaliśmy zapytania do zespołu prasowego Lidla. Jeśli otrzymamy odpowiedzi, to zaktualizujemy tekst.

