Biedronka i Lidl wkrótce z nowymi opłatami. Są związane z przepisami

Biedronka i Lidl szykują się do wprowadzenia nowych opłat, które dotkną wszystkich klientów. Są one związane z nowymi maszynami, które staną przy sklepach obu sieci.

Od 1 stycznia 2025 roku w Polsce rusza nowy system kaucyjny. Dla klientów oznacza to wprowadzenie nowych opłat, ale też możliwość późniejszego ich odzyskania. Lild i Biedronka już szykują się do nowych przepisów i stawiają pierwsze maszyny.

System kaucyjny w Biedronce i Lidlu

W ramach nowego systemu kaucyjnego na opakowania zostanie nałożona nowa opłata. Za jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych o pojemności do 3 litrów zapłacimy 50 groszy. Z kolei wielorazowe butelki szklane (do 1,5 litra) to kosz 1 zł, a puszki (do 1 litra) to również 50 groszy. Taką cenę zapłacimy za każde opakowanie, więc przy zakupie 6-butelkowej zgrzewki wody będziemy musieli doliczyć do ceny 3 zł (6 × 50 groszy).

Jednak należy pamiętać, że będzie to kaucja. Oznacza to, że pieniądze będzie można odzyskać. Przy wszystkich sklepach o powierzchni powyżej 200 mkw. będą musiały stanąć specjalne maszyny, które umożliwią szybki i wygodny zwrot opakowań. Co ważne, butelki i puszki będziemy mogli zwrócić w dowolnym punkcie. Nie będzie obowiązku oddawania ich w tym samym sklepie, w którym zostały zakupione. Nie będzie też wymagany paragon potwierdzający zakup.

Chociaż maszyny będą musiały postawić wszystkie duże sieci sklepów, w tym Carrefour, Kaufland czy Auchan, to właśnie Biedronka i Lidl są najbliższej wprowadzenia ich w życie. W wielu sklepach pojawiły się już tzw. recyklomaty, w których można zdobyć 5 groszy za każde oddane opakowanie. Z czasem mają obowiązywać w nich nowe zasady, które będą dostosowane do obowiązującego prawa.

Jednak nie wiadomo, czy system kaucyjny rzeczywiście ruszy od 1 stycznia 2025 roku. Według niektórych ekspertów termin ten jest nierealny, bo wciąż nie są znane szczegóły. Te mają być znane dopiero w październiku, więc będzie niewiele czasu na wdrożenie stosownych systemów.

Zobacz: Kupujesz w Biedronce? Urzędnicy namierzyli pułapkę

Zobacz: Pułapka na Polaka. Zagrożeni klienci Biedronki

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: biznes.interia.pl