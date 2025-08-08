Apple może mieć problemy? Chodzi o Apple Pay
Apple może mieć poważne problemy prawne. Wszystko za sprawą pozwu jaki trafił do sądu. Dotyczy on kradzieży technologii, której amerykański gigant miał dopuścić się przy tworzeniu usługi Apple Pay.
Apple może mieć kłopoty?
Według aktu oskarżenia Apple miało odbyć serię spotkań z przedstawicielami firmy CorFire w latach 2011 - 2012. Miały one na celu ustalenie współpracy w zakresie wprowadzenia na rynek systemu szybkich płatności zbliżeniowych. Ostatecznie jednak Apple nie podpisało umowy z CorFire, a po dwóch latach samodzielnie uruchomiło znany praktycznie wszystkim użytkownikom iPhone system Apple Pay.
Oskarżycielem w tej sprawie jest firma FinTiv, która przejęła wspomniany CorFire, docierając tym samym do informacji dotyczących tego procesu. Jej przedstawiciele uważają, że Apple oszukało potencjalnego partnera, wyciągając od niego poufne informacje i szczegółowe dane, dotyczące stworzonej przez niego technologii. Następnie, amerykański gigant zamiast podpisać umowę o współpracy, nie tylko wykorzystał te informacje na własny użytek, ale też przechwycił kilku kluczowych pracowników CorFire, którzy byli niezbędni do wdrożenia nowej technologii w Apple.
Dodatkowym elementem oskarżenia jest informacja o wykorzystaniu Apple Pay w nielegalny sposób, w celu uzyskiwania opłat od dostawców kart kredytowych takich, jak: Bank of America, Citigroup, JPMorgan, Mastercard oraz Visa.
To przypadek kradzieży korporacyjnej i wymuszenia na gigantyczną wręcz skalę, dzięki któremu Apple wygenerowało miliardy przychodów, nie płacąc firmie Fintiv ani grosza.
Według informacji Reuters, 4 sierpnia odbył się już jeden proces w sądzie Austin. Tamtejszy sędzia nie uznał roszczeń Fintiv dotyczących naruszenia patentu. Z dokumentacji sądowej wynika, że oskarżyciel przyjął wyrok i planuje odwołanie do wyższej instancji. Jednocześnie, Fintiv szykuje kolejne pozwy w stanie Georgia, gdzie swoją siedzibę miało CorFire.