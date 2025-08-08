Apple może mieć problemy? Chodzi o Apple Pay

Apple może mieć kłopoty?

Według aktu oskarżenia Apple miało odbyć serię spotkań z przedstawicielami firmy CorFire w latach 2011 - 2012. Miały one na celu ustalenie współpracy w zakresie wprowadzenia na rynek systemu szybkich płatności zbliżeniowych. Ostatecznie jednak Apple nie podpisało umowy z CorFire, a po dwóch latach samodzielnie uruchomiło znany praktycznie wszystkim użytkownikom iPhone system Apple Pay.

Oskarżycielem w tej sprawie jest firma FinTiv, która przejęła wspomniany CorFire, docierając tym samym do informacji dotyczących tego procesu. Jej przedstawiciele uważają, że Apple oszukało potencjalnego partnera, wyciągając od niego poufne informacje i szczegółowe dane, dotyczące stworzonej przez niego technologii. Następnie, amerykański gigant zamiast podpisać umowę o współpracy, nie tylko wykorzystał te informacje na własny użytek, ale też przechwycił kilku kluczowych pracowników CorFire, którzy byli niezbędni do wdrożenia nowej technologii w Apple.

Dodatkowym elementem oskarżenia jest informacja o wykorzystaniu Apple Pay w nielegalny sposób, w celu uzyskiwania opłat od dostawców kart kredytowych takich, jak: Bank of America, Citigroup, JPMorgan, Mastercard oraz Visa.

To przypadek kradzieży korporacyjnej i wymuszenia na gigantyczną wręcz skalę, dzięki któremu Apple wygenerowało miliardy przychodów, nie płacąc firmie Fintiv ani grosza. - możemy przeczytać w akcie oskarżenia.