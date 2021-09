Szwajcarzy stawiają na anteny 5G firmy Huawei

Szwajcarski operator Sunrise UPC wdrożył anteny Huawei BladeAAU Pro w swojej sieci komórkowej. To sprzęt najnowszej generacji, który otwiera nowe możliwości rozwoju biznesu 5G.

Większość stacji bazowych w Szwajcarii rozmieszczona jest na pojedynczym maszcie. Pomimo stałego rozwoju technologii 5G, Sunrise UPC zachowuje dotychczasowe lokalizacje 2G, 3G i 4G, co stanowi poważne wyzwanie w zakresie eksploatacji infrastruktury antenowej. Wiele z tych lokalizacji ma często tylko jedną antenę z ograniczoną przestrzenią. Dostosowanie lokalizacji pod nowe urządzania 5G wymaga pozwolenia na budowę, jeśli przestrzeń antenowa różni się od pierwotnej lokalizacji, a to może trwać miesiące lub nawet lata. Dzięki BladeAAU Pro firmy Huawei, Sunrise UPC znacznie przyspieszy teraz wdrażanie technologii 5G Massive MIMO.

Celem Sunrise UPC jest utrzymanie pozycji lidera w budowie wysokiej jakości sieci 5G, która zapewni konsumentem najlepszy poziom doświadczeń i pomoże naszemu biznesowi osiągnąć sukces. Cieszymy się, że nasz biznes będzie się rozwijać wraz z kolejnymi innowacjami Huawei.

– powiedział Alexander Lehrmann, dyrektor ds. rozwoju biznesu i innowacji w Sunrise UPC

Wraz z dynamicznym rozwojem 5G na całym świecie powoli wkraczamy na nieznane terytorium. Huawei stara się dostarczać innowacyjne produkty i rozwiązania dla globalnych operatorów, aby sprostać wyzwaniom stojącym przed biznesem i odkryć więcej możliwości do rozwoju innowacyjnych zastosowań sieci nowej generacji.

– dodał Wang Haitao, prezes Huawei w Szwajcarii

Huawei BladeAAU Pro integruje zarówno aktywne, jak i pasywne anteny. Umożliwia to wdrażanie różnych pasm i technologii dostępu radiowego na tych samych antenach, znacząco upraszczając wdrażanie sieci. Ten wysoki poziom integracji pozwala jednej antenie zapewnić pokrycie dla wielu trybów sieci. Dzięki obsłudze ogromnej szerokości pasma, anteny te pomagają operatorom skrócić czas wdrażania nowej generacji sieci. Jest to również technologia wysoce elastyczna, którą można dopasować do wielu rożnych scenariuszy sytuacyjnych, biznesowych i technologicznych.

Źródło zdjęć: Patrick Robert Doyle / Unsplash

Źródło tekstu: Huawei