Raport Ericsson: abonentów 5G przybywa szybciej niż 4G

5G wyprzedza 4G pod względem liczby nowych abonamentów na świecie – wynika z raportu firmy Ericsson. W II kwartale 2021 roku liczba abonentów 5G w połączeniu ze smartfonem obsługującym tę technologię wzrosła o 84 miliony, podnosząc łączną liczbę abonentów 5G na świecie do 380 milionów. Liczba abonentów 4G wzrosła w tym czasie o 71 mln do 4,8 mld.

5G jest na dobrej drodze, by stać się najszybciej przyjętą generacją technologii mobilnej w historii. Liczba abonentów rośnie w tempie około miliona dziennie i ta dynamika stopniowo się zwiększa. W pierwszym kwartale zanotowaliśmy 70 mln nowych abonamentów 5G. Wiele wskazuje na to, że to tempo rozwoju utrzyma się i do końca roku 5G będzie już użytkowane przez ponad pół miliarda ludzi na świecie.