Huawei: 5G dla Europy powstanie w europejskich fabrykach producenta

Udział Huaweia w budowie sieci 5G w Europie nieustannie stanowi przedmiot sporów i kontrowersji. Chociaż niektóre państwa decydują się na dopuszczenie chińskiej firmy do wspólnych inwestycji, inne się wahają lub wybierają europejską konkurencję. „My też jesteśmy z Europy” - będzie mógł wkrótce powiedzieć Huawei.

Huawei oficjalnie poinformował dziś, że ma plany budowy swoich fabryk na naszym kontynencie. Chiński producent chce, by elementy infrastruktury do budowy sieci 5G w Europie były „made in Europe”, nawet jeżeli oznaczone są czerwonym, przypominającym kwiat logo.

Deklarację dotycząca planów firmy wygłosił podczas obchodów chińskiego Nowego Roku w Brukseli Abraham Liu, główny przedstawiciel firmy w instytucjach Unii Europejskiej. Pan Liu przypomniał, że 20 lat temu Huawei stawiał pierwsze kroki w Europie, otwierając Centrum Badań i Rozwoju w Szwecji. Jednak w zeszłym roku producent był „wystawiany na próbę bardziej niż kiedykolwiek wcześniej”. Przedstawiciel Huawei jako pozytywne odnotował niedawne decyzje rządu brytyjskiego i Unii Europejskiej, które umożliwiły firmie pozostanie jednym z głównych uczestników w procesie wdrażania 5G.

W dalszej części przemówienia Abraham Liu wyraził szczególne przywiązanie chińskiej firmy do Europy:

Huawei to prawdziwie europejska rodzina, złożona z mieszkańców całego kontynentu, których łączy zarówno pasja do Huawei, ich własnych krajów, jak i nasze wspólne wartości. Wnoszą oni do Huawei wyjątkową europejską wizję i sprawiają, że nasza firma jest dzięki temu silniejsza. Huawei zaczynał jako mała firma w Chinach, ale wyrośliśmy na światowego lidera. W miarę rozwoju uczyliśmy się od reszty świata - od Stanów Zjednoczonych i Europy. Powinniście być dumni z naszego sukcesu, ponieważ wiele się nawzajem od siebie nauczyliśmy. Tak więc, Huawei jest bardziej zaangażowany w sprawy Europy niż kiedykolwiek wcześniej. Z nadzieją wyczekujemy następnych 20 lat.

Huawei wierzy, że może współpracować z Europą. Producent chce odegrać ważną rolę w budowaniu cyfrowej suwerenności naszego kontynentu - poprzez innowacje i wspieranie europejskiego przemysłu. Konkluzją przemówienia Abrahama Liu było ujawnianie nowych planów firmy:

Chcemy być jeszcze bardziej zaangażowani. Dlatego właśnie podjęliśmy decyzję o stworzeniu w Europie bazy produkcyjnej - tak, aby to w Europie powstawało 5G dla Europy.

Przemówienie było bardzo kurtuazyjne, więc nie padły w nim żadne konkretne deklaracje dotyczące lokalizacji planowanej bazy produkcyjnej, rozmiarów inwestycji oraz tego, co producent zamierza w Europie produkować. Zapewne te szczegóły poznamy w najbliższych tygodniach.

Mimo dużej presji Stanów Zjednoczonych na Europę, jak dotąd żadne z państw nie dało się w pełni przekonać o złych intencjach chińskiej firmy. Rządy zdają sobie jednak sprawę z tego, że nie można wykluczyć żadnego ze scenariuszy, stąd też decydują się na rozwiązania uwzględniające „za” i „przeciw”. W ostatnim czasie głośnym echem rozniosła się decyzja Wielkiej Brytanii, która zadecydowała, że „dostawcy wysokiego ryzyka” zostaną wykluczeni z tworzenia tej części sieci 5G, która może mieć istotne znaczenie ze względów bezpieczeństwa państwa. Nazwa firmy Huawei nie padła, a jednocześnie rząd w Londynie dopuszcza możliwość nieograniczonej współpracy operatorów z producentami w mniej wrażliwych częściach sieci 5G. Podobne stanowisko przyjęła ostatnio Komisja Europejska, która w swej ostatniej decyzji rekomenduje stosowanie ograniczeń w odniesieniu do dostawców stwarzających wysokie ryzyko. Tu również nie padła nazwa konkretnej firmy i również pojawiły się furtki, które pozwalają nawiązać chińskiemu producentowi współpracę z operatorami podczas budowy sieci 5G. Obydwie decyzje zostały z zadowoleniem przyjęte przez Huaweia.

Źródło zdjęć: Reuters

Źródło tekstu: Huawei, wł.