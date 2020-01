Huawei nie zamierza wracać do uslug Google, nawet jeśli nie będzie zakazu

​ ​ Huawei postanowił rozwiać wszelkie złudzenia, że znowu będzie jak kiedyś. Rozwód chińskiej firmy z usługami Google jest już przesądzony. Firma jednoznacznie zmierza w stronę Huawei Mobile Services.

Jedna z najbardziej zaciętych bitew podczas trwającej wojny handlowej między USA i Chinami toczy się na polu telekomunikacji. Jednym z efektów był zakaz handlu z Huaweiem, który pozbawił chińskiego producenta możliwości używania usług Google w swoich telefonach. To oczywiście bardzo poważna sytuacja dla firmy, jednak szybko przyspieszyła ona prace nad własnym ekosystemem. O Huawei Mobile Services zresztą już kilkukrotnie pisaliśmy.

Niektórzy łudzili się jednak, że wraz z nadchodzącymi wyborami w USA i możliwą wyprowadzką Donalda Trumpa z Białego Domu wszystko się zmieni. Huawei ostatecznie rozwiał te nadzieje. Kości został rzucone i nie ma odwrotu. Wang Fei stojący na czele austriackiego oddziału Huaweia wprost powiedział, że firma nigdy nie wróci już do GMS (Google Mobile Services). Producent zdecydował się rozwijać swoje własne usługi i wyrwać się od wszelkiej zależności od USA.

Huawei przeznacza również 3 miliardy dolarów na współpracę z 4 tysiącami twórców aplikacji w celu wzbogacenia Huawei App Gallery. W sklepie Huaweia znajdziemy na przykład Snapchata, TikToka, Vibera czy AliExpress, a z krajowego podwórka są tam Allegro, CCC, Yanosik czy InPost

Do stwierdzenia głowy oddziału austriackiego odniosła się centrala firmy. Huawei w bardzo mglistym stwierdzeniu wyjaśnił, że otwarty ekosystem Androida jest pierwszym wyborem dla firmy. Co prawda serwis XDA Developers odczytał to jako wycofanie się z słów Wanga, to GSMArena zauważa, że w oświadczeniu nigdzie nie pada usługi Google, a jedynie Android, który przecież na bazie AOSP dalej będzie obecny w telefonach Huaweia.

