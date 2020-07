Głosuj w wyborach i wygrywaj smartfony Samsung Galaxy A30s. W Białymstoku...

Wyborcy motywowani są do oddania głosów na rożne sposoby. Głośne było współzawodnictwo gmin nagradzanych wozami strażackimi, a teraz kampanię profrekwencyjną w nieco mniejszej skali proponuje Białystok. W związanym z wyborami konkursie można wygrać smartfony Galaxy A30s.

Miasto Białystok zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „12 smartfonów na 12 lipca”. Zgłoszenia będzie można przesyłać od 12 do 15 lipca.

Zobacz: Samsung zaprezentował telefony Galaxy A50s i Galaxy A30s. To odświeżone wersje modeli A50 i A30

W niedzielę 12 lipca rozstrzygniemy, kto zostanie prezydentem Polski. Miasto Białystok zachęca wszystkich swoich mieszkańców, bez względu na preferencje wyborcze, do głosowania. W tym celu została przygotowana kampania profrekwencyjna. Jednym z jej elementów jest konkurs fotograficzny. Do wygrania jest 12 telefonów Samsung Galaxy A30s.

Konkurs „12 smartfonów na 12 lipca” skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców Białegostoku. Aby zyskać szansę na wygraną, należy zrobić zdjęcie związane z udziałem w II turze wyborów prezydenckich, w niedzielę. Zachęcam do uczestnictwa w tej rywalizacji.

Zastępca prezydenta Przemysław Tuchliński

Uczestnik może przesłać od 1 do 3 zdjęć wykonanych w Białymstoku, podczas głosowania. Zgłoszenia należy wysłać od 12 do 15 lipca e-mailowo (konkurs@um.bialystok.pl) i dołączyć formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie. Zdjęcie powinno być w formacie JPG, o rozdzielczości 300 dpi, długości krótszego boku co najmniej 20 cm (2600px).

Nadesłane zgłoszenia oceni komisja konkursowa i wybierze najciekawsze zdjęcia. Więcej informacji na stronie www.bialystok.pl.

Kup teraz - zapłać później sierpień 2019 169 g, 7.8 mm grubości 4 GB RAM 64 GB, microSD do 512 GB LTE do 300Mbps od 833,00 zł na 25 Mpix + 8 Mpix + 5 Mpix + 16 Mpix 6.4" - SUPERAMOLED (720 x 1560 px, 268 ppi) Exynos 7904, 1,80 GHz Android v.9.0 4000 mAh, USB-C Zobacz pełną specyfikację telefonu Samsung Galaxy A30s

Zobacz: Nie tylko mural z Zenkiem - Białystok z Inkubatorem Technologicznym Samsunga

Zobacz: Karta płatnicza jako bilet w komunikacji miejskiej. Pekao wdraża to rozwiązanie w Białymstoku

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Marcin Jakowiak / UM Białystok

Źródło tekstu: UM Białystok