15 marca obchodzimy Dzień Domeny Internetowej

15 marca 1985 roku zarejestrowano pierwszą komercyjną domenę internetową, symbolics.com. Rocznica tego wydarzenia jest obchodzona jako Dzień Domeny Internetowej.

Państwowy Instytut Badawczy NASK, który 30 lat temu podłączył Polskę do Internetu, prowadzi Rejestr Domeny .pl. Obecnie utrzymywanych jest w nim prawie 2,5 mln nazw na rzecz ponad 1 mln abonentów, z czego prawie 65% to organizacje, a ponad 35% osoby fizyczne. Domena .pl to domena pierwszego wyboru i stanowi 7 na 10 rejestrowanych domen w Polsce. W 2020 roku wskaźnik odnowień domeny .pl uzyskał najwyższy wynik od 12 lat i na koniec roku wyniósł 68,82%.

Bezpieczna domena to bezpieczne dane

NASK, pełniąc funkcję Rejestru domeny .pl, dba o jej bezpieczeństwo i dostępność. W tym celu udostępnia i zaleca abonentom oraz rejestratorom stosowanie dodatkowych zabezpieczeń, takich jak DNSSEC czy .pl Registry Lock, dla zarejestrowanych nazw, które ochronią zarówno ich, jak i pozostałych użytkowników Internetu przed zagrożeniami w sieci.

Zobacz: Tylko 20% polskich domen ma zabezpieczenie DNSSEC

Zobacz: Chrome 83 wprowadza grupowanie kart i bezpieczniejszy DNS

Niezależnie, czy jesteś bezpośrednio abonentem nazwy w domenie .pl, czy też użytkownikiem Internetu korzystającym ze stron www, poczty elektronicznej, inteligentnych urządzeń i szerokiej gamy usług świadczonych online, pamiętaj, że twoje bezpieczeństwo zależy w dużej mierze od twojego świadomego

i odpowiedzialnego działania w cyfrowej przestrzeni.

– przypominają eksperci NASK na stronie www.dns.pl

Domena .pl jest na 6 miejscu wśród europejskich domen krajowych.

Nasza domena, nasza przewaga

Własna domena to istotny element promocji, tożsamości i wiarygodności. Rejestrując domenę internetową można prowadzić między innymi stronę firmową, hobbystyczną czy związaną z konkretnym wydarzeniem bądź akcją specjalną, blog i sklep online, można mieć nieograniczoną liczbę kont pocztowych.

Będąc abonentem domeny, buduje się swoją tożsamość cyfrową i uwiarygadnia działalność.

– podkreślają eksperci NASK

A wszystko zaczęło się 30 lat temu

Krajowa końcówka funkcjonuje już od 30 lat. Pierwsze działające domeny .pl były związane ze środowiskiem akademickim, a ich obsługa została powierzona Zespołowi Koordynacyjnemu NASK, działającemu w ramach Uniwersytetu Warszawskiego. W grudniu 1993 roku powstał NASK, czyli jednostka badawczo-rozwojowa, która przejęła zobowiązania Zespołu Koordynacyjnego, w tym prowadzenie rejestru nazw domeny .pl.

Zobacz: Kolejne firmy rezygnują z MWC 2021

Zobacz: Zmarł Lou Ottens - twórca kasety magnetofonowej

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: NASK